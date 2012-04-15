موسسه خبر در یزد راه اندازی شد

مدیرعامل موسسه خبر یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین موسسه مجری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان یزد راه اندازی شد.
مسعود طوفان هدف از راه اندازی این موسسه را ایجاد زمینه لازم برای آموزش خبرنویسی و روزنامه نگاری اعلام کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: فعالیت این موسسه بتواند جوابگوی نیایز علاقمندان در حوزه رسانه و ارتقای این بخش در استان یزد باشد.
طوفان بیان داشت: موسسه خبر یزد در مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد مستقر است.
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