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۲۷ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

موسسه خبر در یزد راه اندازی شد

موسسه خبر در یزد راه اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: نخستین موسسه مجری دوره های آموزشی مطبوعاتی در استان یزد راه اندازی شد.

مدیرعامل موسسه خبر یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین موسسه مجری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان یزد راه اندازی شد.

مسعود طوفان هدف از راه اندازی این موسسه را ایجاد زمینه لازم برای آموزش خبرنویسی و روزنامه نگاری اعلام کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: فعالیت این موسسه بتواند جوابگوی نیایز علاقمندان در حوزه رسانه و ارتقای این بخش در استان یزد باشد.

طوفان بیان داشت: موسسه خبر یزد در مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد مستقر است.

کد مطلب 1577515

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