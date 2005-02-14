ERP سيستمي يكپارچه و در عين حال انعطاف پذير است // پيچيدگي موجود در طراحي ERP به معني پيچيدگي اجراي آن نيست

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" مهندس رحمتي افزود : در حال حاضر هزاران كاربر در كشور از محصولات مختلف رايورز استفاده مي كنند و بر اساس آن نيازهاي انفورماتيكي خود را تامين مي كنند. اميدواريم بتوانيم با همكاري شعب خود و همكارانمان در ساير شركت ها نيازها و مشكلات مردم جامعه در زمينه انفورماتيك را برطرف كنيم.
سپس وي به معرفي اولين محصول ERP ايراني پرداخت و تصريح كرد : ERP به لحاظ مفهومي پيچيده نيست. بدين معني كه فعاليت هاي سازمان مي بايست به گونه اي برنامه ريزي و كنترل شوند كه شكاف ميان وضعيت موجود و مطلوب در پس زمينه، در مدت زمان معيني مرتفع شود.
وي تصريح كرد : ERP به لحاظ طراحي بسيار پيچيده است ولي اين پيچيدگي در طراحي به معني پيچيدگي در اجراي آن نيست.
مدير عامل شركت رايورز افزود : سيستم مديريت منابع سازماني (ERP) شامل مجموعه سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي مورد استفاده از سازمان هاي مختلف است كه با توجه به بكارگيري دستاوردهاي نوين تكنولوژيك و تمهيدات ويژه در طراحي و ساخت آن از قابليت كليدي كنترل منابع مورد نياز سازمان در جهت نيل به اهداف سازماني برخوردار مي باشد و از ظرفيت قابل توجهي در پذيرش تغييرات مداوم محيطي كه منجر به تغيير راهبرد، خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان ها مي گردند برخوردار مي باشند.
وي افزود : پوشش دهي كامل نيازها، برخورداري از امكانات ويژه براي خدمت رساني به مشتريان، حذف كامل فواصل اطلاعاتي درون سازماني و ايجاد محيط شفاف اطلاعاتي، اتكا به تكنولوژي روز و برخورداري از ظرفيت جذب آورده هاي جديد و برخورداري از ابزارهاي كمكي پيشرفته در امر تصميم گيري به لحاظ دسترسي به محيط شفاف اطلاعاتي از مشخصات كلي محصول ERP مي باشد.
مدير عامل شركت مهندسي نرم افزار رايورز يادآور شد : ما با چند تغيير خيلي شديد مواجه هستيم و بايد سيستمي موجود باشد كه سازمان يا شركت را با توجه به تغييرات ايمن نگاه دارد. ERP اين خصوصيت را دارا است. ERP داراي يكپارچگي و در عين حال انعطاف پذيري مناسبي است.
نظر شما