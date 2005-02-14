ERP سيستمي يكپارچه و در عين حال انعطاف پذير است // پيچيدگي موجود در طراحي ERP به معني پيچيدگي اجراي آن نيست

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" مهندس رحمتي افزود : در حال حاضر هزاران كاربر در كشور از محصولات مختلف رايورز استفاده مي كنند و بر اساس آن نيازهاي انفورماتيكي خود را تامين مي كنند. اميدواريم بتوانيم با همكاري شعب خود و همكارانمان در ساير شركت ها نيازها و مشكلات مردم جامعه در زمينه انفورماتيك را برطرف كنيم.



سپس وي به معرفي اولين محصول ERP ايراني پرداخت و تصريح كرد : ERP به لحاظ مفهومي پيچيده نيست. بدين معني كه فعاليت هاي سازمان مي بايست به گونه اي برنامه ريزي و كنترل شوند كه شكاف ميان وضعيت موجود و مطلوب در پس زمينه، در مدت زمان معيني مرتفع شود.

وي تصريح كرد : ERP به لحاظ طراحي بسيار پيچيده است ولي اين پيچيدگي در طراحي به معني پيچيدگي در اجراي آن نيست.

مدير عامل شركت رايورز افزود : سيستم مديريت منابع سازماني (ERP) شامل مجموعه سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي مورد استفاده از سازمان هاي مختلف است كه با توجه به بكارگيري دستاوردهاي نوين تكنولوژيك و تمهيدات ويژه در طراحي و ساخت آن از قابليت كليدي كنترل منابع مورد نياز سازمان در جهت نيل به اهداف سازماني برخوردار مي باشد و از ظرفيت قابل توجهي در پذيرش تغييرات مداوم محيطي كه منجر به تغيير راهبرد، خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان ها مي گردند برخوردار مي باشند .

وي افزود : پوشش دهي كامل نيازها، برخورداري از امكانات ويژه براي خدمت رساني به مشتريان، حذف كامل فواصل اطلاعاتي درون سازماني و ايجاد محيط شفاف اطلاعاتي، اتكا به تكنولوژي روز و برخورداري از ظرفيت جذب آورده هاي جديد و برخورداري از ابزارهاي كمكي پيشرفته در امر تصميم گيري به لحاظ دسترسي به محيط شفاف اطلاعاتي از مشخصات كلي محصول ERP مي باشد .