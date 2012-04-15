آخرین مهلت ارسال آثار به مسابقه "من، ما و سال نو"

جلال محدثی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طی روزهای گذشته به ویژه در تعطیلات آغازین روزهای فصل بهار و سال جدید، این فراخوان از طریق نصب بنر در پرتابلهای سطح شهر و انتشار پوستر در سطح دانشگاهها، انجمنها، فرهنگسراها و بخشهای مختلف مرتبط با فعالیتهای هنری در سطح شهر قم و در دو مرحله توزیع و به علاقه مندان این عرصه اطلاع رسانی شد.
وی گفت: این فراخوان با هدف جمع آوری نقاط نظر و دیدگاهها در خصوص رابطه میان انسان به عنوان شهروند و سال نو انجام شده است.
وی ادامه داد: این فراخوان برای آحاد همشهریان به ویژه اهالی فرهنگ، ادب و هنر در حوزه معماری، شهرسازی، هنر، فرهنگ و مردمشناسی با موضوعات خانه، محله، شهر، مهندسی شهر و شهروند ایجاد شده است.
رئیس خانه معماران قم بیان کرد: علاقه مندان تا ۳۰ اردیبهشت ماه فرصت دارند آثار خود را به سایت info@baam-mag.com ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه این فراخوان دارای چهار محور است افزود: محورهای این فراخوان شامل مقاله ترویجی، یادداشت در قالب متنهای کوتاه ادبی و ذوقی، عکس و اسکیف است.
وی در پایان بیان کرد: مخاطبان این فراخوان اهالی تاریخ و فرهنگ، ادبیات، هنر، معماری و شهرسازی هستند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس خانه معماران قم مهلت ارسال آثار به فراخوان من، ما و سال نو را تا ۳۰ اردیبهشت ماه اعلام کرد
