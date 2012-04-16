تلاش نمایندگان برای حکمیت در ماجرای مرتضوی اقدامی سنجیده بود

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به شیوه طی شده در مسیر استیضاح وزیر کار و پس گرفتن امضاها توسط استیضاح کنندگان، گفت: آنچه مشخص است این است که عده ای از نمایندگان جلساتی برگزار کردند، بحث هایی با آقای مرتضوی داشتند و نهایتا آقای مرتضوی قبول کرد که استعفا دهد. آنچه اتفاق افتاده این است و موضوعی نیست که در اتاق بسته و بدون آگاهی استیضاح کنندگان باشد.

وی گفت: اگر آقای مرتضوی پس از آنکه با میانجیگری نمایندگان قبول کرد که استعفا دهد ، این کار را نکند، مشخص می شود این فرد اصلا لیاقت ندارد در جایگاه ریاست سازمان تامین اجتماعی بایستد.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: اگر دولت از چنین فردی دفاع کند زیر سئوال خواهد رفت، زیرا از کسی دفاع می کند که در جایی حرفی می زند و در جایی دیگر به گونه ای دیگر عمل می کند. اگر قرار باشد دولت از چنین آدم هایی دفاع کند معلوم می شود عملکرد دولت هم شبیه عملکرد چنین فردی است و این قابل قبول نیست.

پزشکیان درتایید مدل حکمیت تاکید کرد: شاید بعضی حرف ها نباید به همه گفته شود، اختلافاتی هست که شاید افراد نخواهند این موضوعات برای همه رو شود پس بهتر است در جایی بنشینند و آنها را حل کنند.

نماینده تبریز تصریح کرد: اگر دو نفر در این میان گفتند کوتاه بیایید بهتر است به آن عمل شود اما اگر کوتاه نیامدند و مسئله به صحن کشیده شد آن وقت مردم هم در جریان همه اختلافات قرار می گیرند و آن چیزهایی که نباید در مورد یک نفر بدانند، می دانند. بنابراین بهتر است اجازه دهید مسائل با منطق و شواهد و استدلال حل شود.

پزشکیان گفت: اگر دولت نخواهد به راهی که نمایندگان پیش پایش گذاشته اند، عمل کند، حداقل منفعت اجرای مدل حکمیت این بوده است که گروهی از نمایندگان نشان دادند قصد پرده دری ندارند ولی اگر دولت می خواهد پرده دری کند راه برایش باز است.