سه درصد سالمندان افسرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آذرخش مکری روز یکشنبه در همایش "سالمندی، سلامت و توسعه پایدار" که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: استرس سر منشاء بسیاری از مشکلات روانی در سالمندان است.

این روانپزشک اظهار داشت: ارتباط بیماریها و مشکلات روانی با احساس رضایتمندی از زندگی ثابت شده است و سالمندانی که از زندگی خود رضایت داشته باشند کمتر با بیماریهای روانی مواجه می شوند.

مکری با اشاره به اینکه افزایش درآمد به افزایش عمر کمک می کند، افزود: در حال حاضر ایران از نظر طول عمر جمعیت و سطح درآمد در جایگاه مطلوبی قرار دارد و کشورهایی که درآمد در آنها کم است سن امید به زندگی کاهش می یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه با اشاره به اینکه شیوع بیماری روانی با برابری اجتماعی مرتبط است، گفت: نابرابری اجتماعی عامل اصلی استرس بوده و استرس زمینه ساز ابتلا به بسیاری از بیماریها است.

مکری با بیان اینکه 3 درصد سالمندان بالای 65 سال از بیماری افسردگی رنج می برند، افزود: اختلالات اضطرابی، افسردگی و اختلالات شناختی و حافظه جزو مهمترین اختلالات عمده روانپزشکی در سالمندان محسوب می شود.

این روانپزشک ادامه داد: در حال حاضر مطالعات دقیقی در مورد اختلالات روانپزشکی و سلامت در سالمندان صورت نگرفته است و طبق آخرین مطالعات، سلامت روانی سالمندان کمتر از جوانان است و سالمندان در 10 سال اخیر استرس بیشتری را تحمل می کنند.

مکری، استرس، شرایط دوران کودکی، اتصال عاطفی و حمایت اجتماعی، کار و شغل، اعتیاد، تغذیه و فعالیت فیزیکی را از عوامل دخیل در اختلالات سالمندان برشمرد و گفت: سلامت روان یک سالمند با کمتحرکی، سن، افسردگی، مصرف مواد و الکل، طردشدگی، نبود یک رابطه عاطفی و اختلالات جنسی در ارتباط است.

همایش "سالمندی، سلامت و توسعه پایدار" با حضور اساتید دانشگاه در سالن اجتماعات رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار ‌شد.

موضوع شعار امسال روز جهانی بهداشت از سوی سازمان جهانی بهداشت "سالمندی و سلامت" اعلام شده است.