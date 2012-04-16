سعید معروف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه والیبال ایران از چهار پنج سال پیش در مسیر خوب پیش رفتن قرار گرفت، اظهارداشت: تا زمانیکه مسابقات انتخابی المپیک آغاز نشده و چگونگی جریان رقابت‎ها مشخص نشده نمی‎توان از نتیجه گیری پیش‎بینی داشت اما مسلم است که وقت المپیکی شدن والیبال رسیده است و باید حق خود را برای حضور در این بازی‎ها بگیریم.

وی با یادآوری اینکه از میان چهار تیم ایران، ژاپن (میزبان)، کره جنوبی و چین بهترین تیم آسیایی شرکت کننده در رقابت‎های انتخابی صاحب سهمیه المپیک می‎شود، یادآور شد: روی کاغذ بیشترین شانس برای گرفتن سهمیه المپیک به ایران و ژاپن تعلق دارد. به نوعی رقابت اصلی ما با این تیم آسیایی است.

پاسور تیم ملی والیبال در پاسخ به این پرسش که "موقعیت ایران را در مقایسه با ژاپن برای المپیکی شدن چطور می‎بینید؟"، گفت: البته ژاپن از امتیاز میزبانی هم برخوردار است و این یک پوئن تعیین کننده است. ژاپنی‎ها با همین امتیاز برنامه مسابقات را طبق خواست خود تنظیم کرده‎اند. هرچند که قدرت والیبال ایران در حدی است که بتواند با وجود این امتیاز با ژاپن برابری کند.

معروف با تاکید بر اینکه نیت و انگیزه بازیکنان والیبال ایران کسب صددرصدی سهمیه المپیک است، تصریح کرد: شانس ما برای گرفتن این سهمیه به اندازه ژاپنی‎ها و 50 درصد است البته اگر امتیاز میزبانی آنها را نادیده بگیریم. در مجموع باید طوری عمل کنیم که این امتیاز (میزبانی) تاثیری در رقابت ما نداشته باشد.

وی به روند پیگیری تمرینات تیم ملی اشاره کرد و اظهارداشت: اولین روزهای تمرین به دلیل دور بودن بازیکنان از تمرین بیشتر به بدنسازی اختصاص داشت اما رفته رفته و با آماده‎تر شدن بازیکنان روی کارهای تخصصی و هماهنگی تیمی هم کار می‎شود. در مجموع اوضاع خوب است.

پاسور تیم ملی والیبال که سال گذشته به دلیل اعلام کناره گیری این تیم را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی نکرد، در مورد غیبت یک ساله‎اش در تیم ملی گفت: در آن مقطع به خاطر برخی مسائل و فراهم نبودن شرایط لازم امکان حضورم در تیم ملی میسر نبود. غیبت آن روزم و بازگشت امروزم هم هیچ ارتباطی به دیگر بازیکنان ندارد.

این بازیکن که سال گذشته با کاله قهرمان مسابقات لیگ برتر ایران شد در مورد ادامه همکاری خود با تیم ملی گفت: هیچ چیز نمی‎دانم؛ سال گذشته نمی‎توانستم در کنار تیم ملی باشم اما امسال شرایط برایم مهیا بود. آینده و اینکه در تیم ملی می‎مانم یا نه را هم نمی‎توانم پیش‎بینی کنم. فعلا که تمام تلاشم کمک کردن است.

وی در مورد رقابتش با دیگر پاسورهای حاضر در اردوی تیم ملی خاطرنشان کرد: فعلا که من و مهدوی تنها پاسورهای تیم "الف" هستیم مگر اینکه بین این تیم و تیم "ب" جابه‌جایی صورت گیرد. اما در کل تیم ملی درهمه پست‎ها بازیکن خوب دارد و شرایط مانند گذشته نیست که بازیکنی به حضورش اطمینان داشته باشد. تیم ملی هم متکی به بازیکن نیست.

سعید معروف در پاسخ به پرسش پایانی خبرنگار مبنی بر اینکه "آیا غیبت برخی بازیکنان تاثیری در روند تمرینات داشته است؟"، گفت: تا زمانیکه بازی‎های تدارکاتی انجام نشده است نمی‌توان در این مورد نظر دقیقی داشت. در هر صورت آنها برای والیبال ایران و موفقیت آن تلاش کردند. در مجموع عملکرد جوانان و اینکه بتوانند جای آنها را پر کنند، خیلی تاثیرگذار است.