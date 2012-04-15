فاطمه ها تجلیل می شوند/ نیازسنجی کوچکترین کتابخانه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه فاطمه ها هر چند با ابعاد کوچکش این روزها به یکی از مهمترین خبرهای فرهنگی با محوریت سه دختر 10 ساله تبدیل شده است اما با وجود گذشت دو سال از آغاز فعالیتش همچنان در محرومیت به سر می برد.

این کتابخانه که در شهرستان کهنوج در جنوب کرمان و روستای دهکان قرار دارد پس از رسانه ای شدن تا کنون چندین هزار جلد کتاب از داخل و خارج از کشور هدیه گرفته است، به گفته فاطمه ها با وجود همیاری مردمی اما مسئولان فرهنگی برای ساماندهی به این کتابخانه کاری انجام نداده اند.

هر چند بارها قرار بود مسئولان در این خصوص اقدامی انجام دهند اما در نهایت فاطمه ها تنها شاهد وعده و وعید بوده اند اما پس از گزارش اخیر خبرگزاری مهر به نظر می رسد روزگار روی دیگر سکه را نیز کم کم برای کودکان این کتابخانه رو می کند و خبرگزاری مهر نیز با جدیدت رفع محرومیت این کتابخانه را دنبال خواهد کرد.

در این خصوص حجت الاسلام سید احمد حسینی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان اظهارداشت: به زودی از دست اندرکاران کتابخانه "فاطمه ها" تجلیل به عمل می آید.

وی افزود: از آنجائیکه توجه به کتاب و فرهنگ کتابخوانی مورد تاکید مقام عظمای ولایت است باید مباحث فرهنگی را به صورت جدی در دستور کار قرار داد.

وی گفت: کتابخانه "فاطمه ها" که به همت سه دختر بچه به نام "فاطمه" اداره می شود و در اثر اطلاع رسانی دقیق و شفاف رسانه ها شهرت جهانی پیدا کرده، نمونه بارزی از ترویج فرهنگ کتابخوانی توسط جوانان و نوجوانان است.

حسینی اظهار داشت: توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان و به همراه مسئولان محلی روز سه شنبه طی بازدید از کتابخانه "فاطمه ها" از آنها تجلیل به عمل می آید.

وی یادآور شد: بیش از این تعداد 500 جلد کتاب با عناوین مختلف به کوچکترین کتابخانه ایران، که در دهکان از توابع شهرستان کهنوج واقع شده، اهداء شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: باید از نزدیک نیازها و خواسته های اعضاء و دست اندرکاران کتابخانه "فاطمه ها"مورد بررسی قرار گیرد.