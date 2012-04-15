10 انفجار در شهر جلال آباد و کابل/ حمله به سفارت روسیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا و آسوشیتدپرس، پلیس و شاهدان عینی اعلام کردند که 10 انفجار شهر جلال آباد و کابل افغانستان را لرزانده و درگیریهای مسلحانه در پایتخت همچنان ادامه دارد.

گفته می شود که افراد مسلح به دفتر گروه بازرسی نیروهای خارجی در شهر جلال آباد حمله کرده و همچنان صدای تیراندازی در این شهر شنیده می شود.

رسانه های افغانی گزارش دادند که انفجار در جلال آباد ساعت 1:30 دقیقه بعدازظهر آغاز شد و عاملان انتحاری به هتلی در نزدیکی دفتر ماموریت کمک رسانی سازمان ملل در افغانستان و وزارت خارجه حمله کردند.

همچنین گفته می شود که افراد مسلح ناشناس یک ساختمان نیمه کاره را در نزدیکی پارلمان تحت تصرف خود در آورده و از این محل سفارت روسیه، آمریکا و پارلمان را در شهر کابل مورد هدف قرار دادند.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در پیامی به خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز پذیرش مسئولیت حمله به مقر نیروهای ناتو، پارلمان و سفارت های آمریکا و روسیه در کابل را پذیرفت.

گفته می شود که این اولین حمله در کابل در پی تیراندازی در داخل وزارت کشور در ماه فوریه بود که در پی آن دو سرباز کشته شدند.