توافق وزارت ارشاد و کتابخانه ملی برای جلوگیری از جعل فیپا

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن تائید جعل فیپا در برخی شهرهای کشور با رقم‌های 10 و 20 هزار تومانی، به افراد سودجویی که در مراکزی زیرزمینی مبادرت به صدور غیرقانونی فیپا برای ناشران می‌کنند، هشدار داده بود.

اسحاق صلاحی گفته بود: رسماً اعلام می‌کنم بخش فیپای کتابخانه ملی ایران غیر از این سازمان، در هیچ جای دیگر شعبه‌ای ندارد و از طرف کتابخانه ملی هم به هیچکس غیر از مسئولان این بخش، جواز صدور فیپا داده نشده و لذا دریافت آن از هر مرکزی غیر از کتابخانه ملی، اقدامی غیرقانونی است.

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین از اجرای طرحی مشترک با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف تغییر مسیر دریافت فیپا و تسهیل در اخذ آن از سوی ناشران کشور در آینده نزدیک خبر داده بود.

خبرنگار مهر در پیگیری این موضوع به اطلاعات جدیدی از توافق مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دست یافت که این توافق پس از نامه مسئولان مربوطه در کتابخانه ملی به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد حاصل شده است.

بر اساس این توافق و با توجه به بروز موارد متعددی از جعل فیپا در برخی شهرهای استان قم و درخواست‌هایی که از سوی دست‌اندرکاران نشر در این استان به کتابخانه ملی ایران رسیده است، دو روز پیش مسئولان واحد پردازش و سازماندهی کتابخانه ملی ایران و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم توافق کردند دفتری در این اداره‌کل برای صدور فیپا راه‌اندازی شود.

بر اساس این توافق به زودی نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام امور مربوط به فیپا و نیز واسپاری آن، در این اداره‌کل مستقر خواهد شد و از این پس فیپای کتاب‌های ناشران قمی به صورت متمرکز در شهر قم صادر می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری به پایتخت نیست.

این در حالی است که در برخی دیگر از شهرها از جمله اصفهان هم گزارش‌هایی از جعل فیپا با دریافت تنها 10 هزار تومان به گوش می‌رسد.

در پی دریافت این گزارش‌ها، شعبه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در اصفهان طی ماه‌های اخیر بر حجم فعالیت خود برای صدور فیپا به کتاب‌های ناشران افزوده است و پیش بینی می‌شود این روند به کوتاه شدن دست جاعلان فیپای غیرقانونی بینجامد.