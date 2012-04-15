نفرات برتر مسابقات دومیدانی کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در ورزشگاه 22 گولان و با حضور 50 نفر شرکت کننده مسابقات دومیدانی بزگسالان انتخابی استان کردستان برگزار شد و نفرات برتر این دوره از مسابقات برای حضور در رقابت های منطقه ای و کشور به عنوان اعضای تیم استان معرفی شدند.

شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات از شهرستان های سنندج، مریوان، کامیاران، سروآباد و دهگلان و در قالب تیم های مختلف حضور داشتند.

در این دوره از مسابقات انتخابی چهار نفر از برترین ها برای راهیابی به مسابقات کشوری به عنوان اعضای تیم استان کردستان انتخاب و معرفی شدند.

در پایان و پس از برگزاری رقابت در مواد مختلف در دو 110 متر "میلاد سیار" از سنندج، هزار و 500 متر " اردشیر نجفی" از سنندج، ده هزار متر "سجاد اکبری" از کامیاران، 200 متر "سامان دستمرد" از مریوان و در پرش طول "ارسلان اسدی" از مریوان عنوان های برتر را به خود اختصاص دادند و به عنوان اعضای تیم استان کردستان در رقابت های کشوری حضور دارند.

به گفته مسئولان هیئت دومیدانی استان کردستان قرار است اعضای منتخب تیم استان قبل از حضور در رقابت های کشور در اردوهای آمادگی نیز شرکت کنند.