حماس دیدار فیاض با نتانیاهو را شرم آور توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، نمایندگان حماس در کرانه باختری با صدور بیانیه ای اعلام کردند: دیدار سلام فیاض نخست وزیر فلسطین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توهینی به اسیران فلسطینی است.

در این بیانیه آمده است : این دیدار در واقع خنجری از پشت است به ویژه اینکه مصادف با روز اسیر فلسطینی و زمان اعتصاب غذای اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی است.

نمایندگان حماس بیان کردند: این دیدار همانند دیگر دیدارها، بی فایده است و نتیجه ای جز ویرانی بیشتر برای فلسطینی ها به ارمغان نمی آورد بهتر است تشکیلات خودگردان از اسیران فلسطینی حمایت کند نه اینکه به صهیونیستها به گفتگو بنشیند.

در این بیانیه آمده است : تشکیلات خودگردان بهتر است از این تصمیم ننگین صرف نظر کند و به فکر اجرای مفاد تلاشهای آشتی ملی و توقف بازداشتهای سیاسی باشد.



شایان ذکر است که قرار است سلام فیاض در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی نامه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان را تحویل وی بدهد.