شوراهای اسلامی بازوان پرتوان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان امروز یکشنبه در سی و دومین اجلاس عمومی شورای اسلامی آذربایجان شرقی در محل سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای ظرفیت ها و قابلیت های فراوانی در حوزه نظارت و اجرا هستند و لذا همگام با کارشناسان و عوامل جهاد کشاورزی، می توانند برنامه های تعریف شده کارگروه توسعه کشاورزی در آذربایجان شرقی را با سرعت محقق کنند.

وی با اشاره به عزم دولت در شکوفایی حداکثری ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی طی سال جاری و تاکید مقامات محلی در تحقق نهضت ملی کشاورزی، تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا با تمهید شرایط لازم برای سهل الوصول شدن اهداف توسعه حوزه های کاری 13گانه بخش کشاورزی، این سازمان را همراهی کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از انعقاد و تبادل تفاهم نامه های مشترک همکاری با شورای اسلامی استان استقبال کرد و گفت: با تدوین و ارائه برنامه پنج ساله توسعه پنجم در بخش کشاورزی هر کدام از شهرستان های آذربایجان شرقی گام های بزرگی در جهت افزایش راندمان تولید و اشتغال این بخش برداشته خواهد شد.

محمدیان، ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیت های سال گذشته سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، برنامه های عمده این سازمان در سال جاری را هم برشمرد و گفت: در همین راستا میزان 52 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان طی سال 91 به آبیاری تحت فشار مجهز خواهند شد.

وی افزود: در این سال همچنین 19 هزار هکتار از پایاب سدهای کوچک و بزرگ آذربایجان شرقی تجهیز خواهند شد که در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری نشان می دهد.

وی تحقق سهم مشارکتی این سازمان در احیای دریاچه ارومیه را یکی از سیاست های اصولی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در سال 91 اعلام و تصریح کرد: این سازمان علاوه بر تعقیب برنامه های مربوط به صرفه جویی آب در حوزه دریاچه ارومیه، به دنبال زمینه سازی برای تزریق مازاد منابع آبی به این دریاچه طی سال جاری است.

محمدیان، یادآور شد: حفظ اراضی موجود باغی و زراعی و ممانعت از توسعه اراضی جدید کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه با جدیت از سوی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تعقیب می شود ضمن اینکه بخش عمده ای از اعتبارات مربوط به بهینه سازی منابع آب این سازمان به توسعه آبیاری تحت فشار در حوزه این دریاچه اختصاص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توسعه برنامه های ترویجی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی استان و قابل اندازه گیری کردن به روز فعالیت های این بخش، افزود: حفظ منابع آبی، تبدیل اراضی دیمی به آبی، حفظ اراضی زراعی و باغی، اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری تحت فشار، افزایش سطح اشتغال فارغ التحصیلان، جلب و هدایت مشارکت های مردمی به بخش کشاورزی، گسترش پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی، حفظ منابع تولید و تامین زیرساخت های توسعه ای از جمله برنامه های اولویت دار این سازمان است.

محمدحسین منافی رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این نشست، با ابراز خرسندی از میزبانی شایسته سازمان جهادکشاورزی استان در میزبانی اجلاس ادواری شورای اسلامی آذربایجان شرقی، توسعه و گسترش روابط دوجانبه را در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: مشارکت اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مختلف کشاورزی نتایج مفید و سازنده ای خواهد داشت و شورای اسلامی استان آماده تحقق این مهم است.

منافی، سیاست شورای اسلامی آذربایجان شرقی را توسعه روابط کاری خود با دستگاه های مختلف اداری استان بیان کرد و گفت: تا کنون این مجموعه، با 14 دستگاه و مرکز اداری استان تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد کرده و مصمم است این همکاری ها را طی سال جاری افزایش دهد.

در سی و دومین اجلاس عمومی شورای اسلامی آذربایجان شرقی که به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، مشکلات بخش کشاورزی و دامی از جمله افزایش قیمت نهاده های دامی، بسته های حمایتی دولت با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش عدم ثبات قیمت مرغ و تخم مرغ، حوادث اقلیمی و نحوه صیانت از اراضی ملی مناطق شهری و روستایی مورد بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان قرار گرفت.

در این اجلاس همچنین اعضا و مشاوران شورای اسلامی آذربایجان شرقی دیدگاه های خود را برای تهیه دستور جلسه آتی اجلاس شورای اسلامی آذربایجان شرقی به صورت جداگانه ارائه کردند.