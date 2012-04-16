حادثه رانندگی در محور یاسوج - اصفهان شش کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حادثه که دیروز یکشنبه به وقوع پیوست یک دستگاه خودروی ایسوزو با یک دستگاه خودرو وانت نیسان باهم برخورد کردند.

طی این تصادف سه نفر از سرنشینان وانت نیسان جان خود را از دست دادند.

سه نفر از سرنشین خودروی ایسوزو نیز به شدت مجروح و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس اعلام کارشناسان پلیس راه استان، انحراف به چپ از سوی راننده خودروی نیسان دلیل این حادثه بوده است.

جاده یاسوج به اصفهان یکی از بحرانی ترین جاده های کشور است که سالانه تعداد زیادی از هموطنان را به کام مرگ می کشاند.

این جاده پرترافیک، استانهای جنوبی را به مرکز کشور متصل می کند.