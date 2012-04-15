تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محل برگزاری دیدار تیمهای راه آهن شهرری و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته سی و یکم لیگ برتر تغییر یافت.

بر این اساس تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز باید به جای بازی در ورزشگاه اکباتان، در ورزشگاه تختی تهران برابر میزبان خود راه آهن شهری ری صف آرایی کند.

این دیدار از چارچوب بازیهای هفته سی و یکم و از ساعت 17 روز شنبه دوم اردیبهشت در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.

تا پایان هفته سی ام، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با 56 امتیاز و به فاصله دو امتیازی با استقلال و سه امتیازی با سپاهان صدرنشین در جایگاه سوم جدول رده بندی لیگ برتر ایستاده است.

تیم راه آهن، حریف این هفته تراکتورسازان نیز با هدایت فنی علی دایی با 35 امتیاز در رده سیزدهم قرار دارد.