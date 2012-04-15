دریافت آخرین اطلاعات قبوض آب و گاز در استان ازطریق پیامک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حیدری افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان درراستای گسترش خدمات الکترونیکی خود اقدام به راه اندازی سیستم ارسال قبوض به صورت الکترونیکی نموده است .

وی افزود: با راه اندازی این سامانه مشترکین روستایی در استان میتوانند با ارسال شماره اشتراک خود به شماره پیامک 1000861000 ،اطلاعات آخرین قبض خود رابصورت پیامک دریافت نمایند .

وی با اشاره به اینکه شرکت درآینده قصد دارد با حذف کامل قبوض فیزیکی وارسال اطلاعات قبوض به صورت پیامک به مشترکین درسطح استان درهزینه های خود صرفه جویی نماید افزود: مشترکین با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت میتواند نسبت به رویت وچاپ آخرین قبض خود اقدام نماید.

اطلاع لحظه ای ازمصرف و مبلغ گازبهاء مشترکین گاز استان

رییس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی گفت: در پی راه اندازی سامانه پیام کوتاه در شرکت گاز استان مرکزی مشترکین گاز طبیعی در سطح استان می توانند از طریق شماره پیام کوتاه 30004720 پیام کوتاه از مصرف و مبلغ گازبهاء مصرفی خود اطلاع یابند.

غلامعلی صیادی افزود: مشترکین گاز برای اطلاع از مبلغ گاز مصرفی تا تاریخ مورد نظر کافی است حرف ت سپس نقطه و بعد شماره اشتراک و مجدداًنقطه و در مرحله آخر رقم مشکی مصرف کنتور گاز (ت.شماره اشتراک.رقم مشکی شماره مصرف کنتور) را به شماره 30004720 پیام کوتاه این شرکت ارسال کنند تا بلافاصله مصرف و مبلغ گازبهای مصرفی از طریق سیستم پیام کوتاه برای درخواست کننده ارسال گردد.

وی افزود: در این طرح در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور و به منظور رفاه حال مصرف کنندگان محترم گاز طبیعی صورت گرفته مشترکین گاز طبیعی در سطح استان می توانند در هر لحظه از شبانه روز از مصرف و مبلغ گازبهاء مصرفی خود از طریق سیستم پیام کوتاه این شرکت مطلع شوند.

46 درصد از مشترکان آب قبوض خود راغیر حضوری پرداخت کردند

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت : 46 درصد از شهروندان استان مرکزی قبوض آب بهای خود را در سال 1390 به صورت غیر حضوری والکترونیک پرداخت نمودند .

مهندس علی صادقی افزود : پرداخت غیر حضوری قبوض آب موجب سهولت درانجام امور،کاهش حجم ترافیک شهری ، کاهش مصرف سوخت وصرفه جویی در وقت وزمان می شود .

وی با اشاره به رشد چشمگیرپرداخت الکترونیکی قبوض از سوی مشترکان افزود: پرداخت غیر حضوری قبوض آب بها مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، طی سالهای 88 ، 89 و 90 به ترتیب 17، 27 و 46 درصد بوده است.

وی گفت:هم اکنون مشترکین شهرهای فرمهین، اراک ، آشتیان و مهاجران به ترتیب با 67 ، 57 ،54 و 53 درصد در زمینه پرداخت الکترونیکی قبوض آب بها در استان پیشتاز هستند.

مهندس صادقی روشهای پرداخت قبوض الکترونیکی را شامل تلفنبانک ( بوسیله موبایل و یا تلفن منزل)، اینترنت ، پیام کوتاه ، اینترانت،خودریافت،پایانه فروش و خودپرداز بانک عنوان کرد.