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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

بررسی تأثیر فلسفه رواقی بر اندیشه مدرن/ اخلاق رواقی فضیلت را‏ "اراده خوب" می‌داند

بررسی تأثیر فلسفه رواقی بر اندیشه مدرن/ اخلاق رواقی فضیلت را‏ "اراده خوب" می‌داند

کریستوفر بروک در قالب کتابی به بررسی آرای رواقیون بر اندیشه مدرن پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه رواقی یکی از تأثیرگذارترین مکتبهای فلسفی در تاریخ فلسفه است که سه قرن پیش از میلاد مسیح (ع) شکل گرفت و توسط فیلسوفانی چون سنکا و اپیکتتوس رواج یافت.

فیلسوفانی چون مارکوس اورلیوس نیز به آن گرویدند و در مطرح کردن آن نقش مهمی ایفا کردند.

کلاسهای درس آنها در یکی از رواقهای آتن برگزار می‌شد و از اینرو این مکتب به این نام خوانده می‌شود. رواقیون در برخی زمینه‌ها متأثر از کلبیون هستند و سقراط مورد تمجید این مکتب به شمار می‌رود.
 
"بروک" در این اثر نشان داده که اندیشه سیاسی مدرن در کجاها از اندیشه رواقیون متأثر شده است.
 
روح نظریه اخلاقى رواقیون این است که "فضیلت‏" عبارت است از اراده خوب. از دید آنها فقط اراده است که خوب یا بد است. آنها معتقدند که فضیلت و رذیلت هر دو در اراده جاى دارند. رواقیان اراده خوب را اراده‏اى مى‏دانستند که اولاً نیرومند و تأثیرناپذیر باشد و ثانیاً موافق با طبیعت باشد.
 
این کتاب با عنوان "غرور فلسفی" اثر کریستوفر بروک از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده است.
کد مطلب 1577827

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