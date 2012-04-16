ایران در رتبه اول فرسایش خاک در جهان است

دکتر اسماعیل کهرم پدر محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار مهر مقوله آب را مهمترین چالشی معرفی کرد که زمین در کشور ما با آن روبروست.

به گفته وی، آب در زیرزمین مانند یک ستون عمل می کند و افت سطح آن موجب صدمات زیادی برای قسمت های مختلف زمینی که در لایه رویین این آبها قرار گرفته می شود.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، مدیریت ناصحیح آب در کشور از طرفی باعث خشک شدن تالابها و دریاچه ها وبروز پدیده ریزگردها شده و از سوی دیگر باعث افت سطح آب زیر زمینی وفرونشست دشتها درکشور شده و از همه مهمتر به دلیل عدم هدایت درست آب باران در عرصه های بدون پوشش گیاهی فرسایش شدید خاک را در پی داشته است.

کهرم با اشاره به اینکه در شهری مانند تبریز در فصول بارندگی آب جویها گل آلود است اظهار داشت: این به دلیل فرسایش خاک و شسته شدن لایه های آب در عرصه های بدون پوشش گیاهی در هنگام بارندگی است.

به گفته وی، جنگل زدایی واز بین رفتن پوشش گیاهی در اثر عریان شدن سطح خاک مهمترین علت فرسایش خاک است.

وی افزود: در سال 2010 ایران در رده دوم فرسایش خاک در جهان قرار داشت و در سال 2011 به رتبه نخست در این زمینه رسیدیم که نشان دهنده نبود عزم و برنامه مشخص برای رفع این معضل در کشور است.

کهرم با انتقاد از سازمان محیط زیست در بی توجهی به معضلات اصلی محیط زیست و زمین در ایران گفت: متولیان سازمان محیط زیست به جای برنامه ریزی اصولی برای رفع چنین مشکلاتی تنها به فکر پروژه های بی حاصل و نمادین مانند ورود گونه های غیر بومی همچون ببر سیبری از دیگر کشور ها هستند که هیچ دردی را دوا نمی کند.

