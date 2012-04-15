پرتو درمانی رئیس جمهوری ونزوئلا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رسانه های کوبایی از ورود رئیس جمهوری ونزوئلا به هاوانا پایتخت این کشور خبر دادند.

بر این اساس، چاوز به همراه دخترش "رزا ویرجینیا" امروز یکشنبه وارد فرودگاه هاوانا شده و مورد استقبال "خوزه رامون ماکادو" معاون رئیس جمهوری کوبا قرار گرفت.

چاوز ساعاتی پیش از عزیمت خود به کوبا در صفحه توییتر خود نوشت : ما به مبارزه ادامه می دهیم و پیروزی ما ادامه خواهد داشت. وی پیشتر گفته است سفرش به کوبا تنها چند روز به طول می انجامد.



چاوز اخیرا در مراسم سالگرد دهمین سال بازگشت به ریاست جمهوری پس از کودتای 2002 و در جمع هوادارانش تاکید کرد: پرتو درمانی برای رهایی از سرطان مرا رنجور کرده اما در انتخابات ماه اکتبر پیروز خواهم شد.

وی با اعلام اینکه سه دوره درمانی به پایان رسیده از ضعیف شدن خود در اثر پشت سرگذاشتن این دوره های درمانی خبر داد و در عین حال گفت : درانتخابات 7 اکتبر رقیبان را "ناک اوت" می کنم