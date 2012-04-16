رهاسازی ترویجی بچه ماهی گرمابی در قزوین آغاز شد

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به روند رها سازی ترویجی ماهیان گرمابی که همه ساله در آب بندان ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی در استان قزوین انجام می شود برای دومین بار در سال جاری این طرح در هفت استخر ژئوممبران آبیایی تحت فشار مزارع انجام شده است.



وی بیان کرد: تعداد کل ماهیان رها سازی شده در سال جاری 85 هزار قطعه است که این میزان نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد رشد داشته است.



چگینی تصریح کرد: گونه های رها شده شامل فیتوفاگ (آزاد پرورشی)، آمور(سفید پرورشی)، گپور معمولی وبیگ هد است که بعد از دوره پرورش مورد مصرف روستائیان قرار خواهد گرفت.



این مسئول یادآورشد: پیش بینی می شود تا پایان امسال مقدار 85 تن ماهی گرمابی از استخرهای شهرستان برداشت شود.