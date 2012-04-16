9500 مفاصا حساب موقوفات مازندران اخذ شد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظارت مستمر در هزینه کرد موقوفات مازندران یکی از وظایف اصلی اداره تحقیق این اداره کل بوده که بصورت هفتگی از هزینه کرد طبق نیات واقفان بازرسی انجام می گیرد.

وی افزود: شعبه حسابرسی اداره تحقیق در سال گذشته، 533 مفاصا حساب از هزینه کرد موقوفات مازندران صادر و حدود 170 میلیارد ریال اسناد موقوفات را رسیدگی کرده است.

سهرابی با اشاره به بازرسی از موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی استان گفت: این بازرسی و صدور مفاصا حساب شامل موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی و موقوفات انتفاعی و موقوفات بقاع متبرکه را شامل می شود.

وی گفت: در سال گذشته از چهار هزار و 305 فقره پرونده موقوفه متصرفی، 350 فقره پرونده موقوفه غیرمتصرفی، هزار و 218 پرونده موقوفات بقاع متبرکه و سه هزار و 660 فقره پرونده موقوفات انتفاعی بازرسی و مفاصا حساب صادر شده است.

مدیر کل اوقاف مازندران، صدور اجرای مفاصا حساب برای پرونده های موقوفات را اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش و نظارت بر هزینه کرد موقوفات طبق نیات واقف ذکر کرد.