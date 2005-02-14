گروه ناشناس " نصر و جهاد" ترور حريري نخست وزير سابق لبنان را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرنگار الجزيره دربيروت اعلام كرد كه يك گروه ناشناس كه خود را جماعت نصر و جهاد ناميده است، درتماس تلفني با دفتراين شبكه دربيروت،‌ ضمن برعهده گرفتن اقدام تروريستي امروز دربيروت كه منجر به قتل رفيق حريري شد، آن را اجراي قصاص عادلانه وعملياتي استشهادي توصيف كرده است.



دراين مكالمه همچنين ترور حريري، قتل يك مزدور كافر دانسته شده است.

الجزيره همچنين ضمن بيان اينكه تماس گيرنده به زبان عربي غيرشيوا سخن گفته است، اعلام كرد: در اين تماس تلفني وعده داده شد كه بيانيه مشروح اين گروه در ساعات آتي منتشر شود.



رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان امروز در انفجار خودروي بمب گذاري شده درمسير كاروان حامل وي به همراه 9 نفر ديگر ازهمراهان خود، به قتل رسيد.



اين در حالي است كه بسياري از مقامات لبناني و سوري با صدور بيانيه هايي ضمن محكوميت ترور حريري آن را اقدامي در راستاي تفرقه انگيزي در لبنان و از سوي سرويسهاي جاسوسي ر‍ژيم صهيونيستي دانستند.



در همين حال خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه سمير الجسر و باسل فليحان دو وزير سابق لبنان دركابينه حريري كه امروز وي را همراهي مي كردند و پيش ازاين خبركشته شدن آنها منتشر شده بود،‌ هم اكنون در قيد حيات هستند اما به شدت زخمي شده و در بيمارستان دانشگاه آمريكايي بيروت تحت درمان هستند.



الجسر و فليحان مسئوليت هاي وزارت دادگستري و اقتصاد را در كابينه سابق لبنان برعهده داشتند.

حادثه امروز كه در مقابل هتل سن جرج بيروت براثر انفجار خوردوي بمب گذاري شده در مسير كاروان حامل رفيق حريري روي داد منجر به قتل وي و 9 نفر از همراهانش شد.



در اين انفجار همچنين نزديك به يكصد نفر زخمي و بيش از 20 خودرو به شكل كامل منهدم و تخريب ساختمان هاي بسياري از جمله ساختمان بانك " اچ اس بي سي" شد.

شبكه خبري العربيه نيز خبر داد كه سران گروه هاي مخالف لبناني امروز در محل منزل حريري اجتماع خواهند كرد.