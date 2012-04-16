اعزام تیم هندبال بانوان استان بوشهر به مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هندبال بانوان استان متشکل از 18 نفر ورزشکار، مربی و سرپرست به مسابقات لیگ دسته دوم کشوری که در شهرستان لار، استان فارس برگزار می شود اعزام می‌شود.

این مسابقات در رده بزرگسالان لیگ دسته دوم کشور با حضور 9 تیم از تاریخ31 فروردین تا ششم اردیبهشت به مدت یک‌هفته به میزبانی شهرستان لار استان فارس برگزار می‌شود.

برای این تیم زهرا عابدی، فاطمه زمان پور، شکیلا برومی، حدیث امیری، عفت سجادی فرد، نرگس شاهینی، آزاده دهقان ، راضیه وفادل، مرضیه وفادل، رباب راستی، مطاق، شکوفه خوش بختی، عاطفه ماندگار، فریباحسنی سلمانی، زهره صیادی و فروغ آبای بازی می‌کنند که سرمربی تیم ناهید باغبان منش است و فاطمه سقایی سرپرست و افسانه دهقان مدیر این تیم است.

فاطمه کرم زاده بانوی تیرانداز جوان استان بوشهر در راه آلمان



فاطمه کرم زاده بانوی تیراندازجوان هیئت تیراندازی استان بوشهر که نظر مربیان تیم ملی تیراندازی کشور را به خود جلب کرده ، برای مسابقات کشور آلمان شهر هانوفر به اردوی تیم ملی دعوت شده است.

نائب رئیس هیئت تیراندازی استان بوشهر ضمن ابراز رضایمندی از حضور یکی از با نوان ورزشکار هیئت تیراندازی استان به اردوی تیم ملی، گفت: در استان بوشهر در رشته تیراندازی و خصوصا در رده با نوان جوان استعدادهای خیلی خوبی داریم و این سومین نفر است که به اردوی تیم ملی تیراندازی بانوان کشور دعوت می شود.

فرجودیان افزود: از قبل وی خانمها نوشین شهبازی فر در رده جوانان و عضو تیم ملی و مائده السادات امین زاده در رده نوجوانان تیم ملی و در حال حاضر فاطمه کرم زاده که برای هیئت تیراندازی استان جای بسی خوشحالی دارد .

برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری در بخش ریز



نمایندگی ورزش و جوانان بخش ریز با همکاری مرکزبهداشت و هیات دوچرخه سواری آن بخش اقدام به برگزاری همایش دوچرخه سواری کردند.

این همایش در یک هوای بهاری و مطبوع از مسیر روستا تشان (سه راهی این روستا تا تپه یا حسین ) با حضور بیش از 40 نفر علاقمند به رشته دوچرخه سواری و با شکوه هرچهع تمامتر برگزار گردید که مورد استقبال قرار گرفت.

در پایان نیز به رسم یاد بود به 15 نفر از و به قید قرعه جوایز نفیسی از طرف برگزارکنندگان این همایش اهدا شد.

قهرمانان موی تای استان بوشهر مشخص شدند



مسابقات موی تای قهرمانی استان بوشهر در شهر برازجان برگزار و قهرمانان این رشته در وزنهای مختلف مشخص شدند.

در این مسابقات که موتای کارانی از شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه، دالکی و روستاهای راهدار و قلعه سفید حضور داشتند در وزن های مختلف نتایج زیر به دست آمد.

30- محمد شورکی (اول) محمد صدیق (دوم) محمد محمدی (سوم)

33- نیما باقری (اول) رضا معصومی (دوم) عزیز دهقانی (سوم)

37- اشکارن رضازاده (اول) مهدی رضایی (دوم) ارسلان حقیقت (سوم)

45- مجید زاهدی (اول) امیرحسین مزارعی (دوم) محمودرضا بحرانی تنها، احمد آجدان (سوم مشترک)

48- صدرا... سرافراز (اول) علی نجوی (دوم) مهران امین زاده (سوم)

51- باقر سلمان پور (اول) احمدرضا صداقت (دوم) مهدی اسفندیاری، علی اکبر بهمنی (سوم مشترک)

54- فرشاد صداقت (اول) علی صداقت (دوم) رضا بحری کار (سوم)

60- رضا بحرانی تنها (اول) امین جعفری (دوم) رضا پاپری، سید محمدرضا موسوی (سوم مشترک)

5/63- ابوالفضل فیض الهی(اول) یاسر کشاورز (دوم) ابراهیم زمانی، فرید درمانی (سوم مشترک)

67- احسان کارگر (اول) مهدی کاظمی (دوم) مهدی صداقت (سوم)

71 – جاوید اوجی فرد (اول) احمد کره بندی (دوم) سید فخرالدین جعفری (سوم)

81- سید صادق موسوی زاده (اول) کیوان نعمتی (دوم) مجتبی محمدی (سوم)

91- حسین قدرتی (اول) محمد حسن دشتیانه (دوم) مهران غریبی (سوم)

91+ سعید دهقان (اول) صادق باقری (دوم) فرهاد فرهادی (سوم)

دراین مسابقات سعید دهقان چاه عربی در دسته فوق سنگین و محمد شورکی در رده نونهالان به عنوان فنی ترین موی تای کاران استان بوشهر در این دوره انتخاب شدند.