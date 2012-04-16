مشوقهای حمایتی تعریض خیابان امام رضا افزایش یافت

احمد امیر سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری آمل به استناد مصوبه شورای اسلامی این شهر، این تشویق ها را به منظور تسریع در ادامه تعریض بزرگترین خیابان این شهر که از مدتها قبل تاکنون در این شهر باقی مانده را با همکاری مالکان این خیابان به پایان برساند.



وی افزود: شهرداری آمل در این بند همکاری خود با مالکان در مسیرتعریض خیابان امام رضا (ع) اطمینان خواهد داد که آنان در عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی در هر منطقه از شهر اقدام کند، در اولویت صدور خواهد کرد.



شهردار آمل اضافه کرد: همه مالکان پلاکهایی که در مسیر تعریض خیابان امام رضا (ع) قرار دارند برای بهره مندی از مشوق های تعیین شده به واحد حقوقی شهرداری آمل مراجعه کنند.



امیرسلیمانی با بیان اینکه تاکنون سیاستهای تشویقی در زمینه های مختلف در حوزه شهری تاثیرگذار بوده است، گفت: شهرداری آمل در چند سال اخیر تسریع در تعریض و بهسازی خیابان های اصلی، از جمله بلوار امام رضا (ع) را در دستور کار قرار داده و اهتمام جدی به اتمام آن دارد.



وی افزود: سرعت بخشی در تعریض خیابان امام رضا (ع) علاوه بر زیبایی شهر، در کاهش ترافیک این خیابان تاثیرگذار خواهد بود.



شهردار آمل، تاخیر در تعریض خیابان امام رضا(ع) را همکاری نکردن مالکان در مسیر تعریض در این خیابان و کاهش منابع مالی شهرداری دراین بخش اعلام کرد.

وی گفت: متاسفانه برای تعریض خیابان ها بودجه ای اختصاص نمی یابد و شهرداری باید از منابع مالی خود اقدام به خرید واحدها در مسیر تعریض کند که با توجه به محدود بودن منابع مالی شهرداری آمل، مالکان پلاکهای این خیابان باید در تسریع هر چه سریعتر این خیابان همکاری کنند.



تعریض خیابان امام رضا(ع) آمل به بزرگترین خیابان درون شهری این شهر، از سه دهه گذشته تاکنون آغاز شده و همچنان بخش قابل توجهی از این خیابان حد فاصل دوراهی نرسیده به اداره پست تا مسجد امام رضا (ع) نیمه کار رها شده است.



وجود واحدهای کسبی زیاد در مسیرخیابان تعریض نشده امام رضا (ع) و تعیین قیمت پایین شهرداری به دیدگاه مالکان در مسیر تعریض برای خرید و تملک واحدها، متاسفانه اتمام تعریض بزرگترین خیابان شهری آمل را به بن بست رسانده است.



این درحالی است که بیش از نیمی از جمعیت آمل در مسیرخیابان بزرگ امام رضا (ع) سکونت دارند.



شهر آمل، حدود 250 هزار نفرجمعیت دارد.