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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۰۶

علامه زاده خبر داد:

استاندار هرمزگان به عمان سفر می کند

استاندار هرمزگان به عمان سفر می کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مشاور عالی استاندار گفت: هیئت عالی هرمزگانی در آینده ای نزدیک به ریاست استاندار به عمان سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده یکشنبه شب در دیدار با اسحاق خلفان ابوسعیدی رئیس دفتر اقتصادی عمان در بندرعباس بیان داشت: افرادی که در این هیئت استاندار هرمزگان را همراهی می کنند در سطح عالی مدیریت اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، بازرگانی، صنعتی، شیلاتی و کشاورزی استان هرمزگان هستند.

وی ادامه داد: امید داریم این سفر در راستای افزایش علاقه مندی و گسترش ارتباطات دو سویه کشور عمان و ایران و بویژه استان هرمزگان و مسقط انجام شود.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف این سفر مشخص کردن ظرفیتهای سرمایه گذاری، اقتصادی و نقاط مشترک مورد توافق عمان و ایران با محورینت مسقط و بندرعباس است.

وی تاکید کرد: از وزارتخانه های اقتصاد، بازرگانی، شهرداری مسقط، توریسم و گردشگری می توانند در این سفر و همچنین حوزه استان هرمزگان حضور فعال داشته باشند.

مشاور عالی استاندار در پایان تصریح کرد: امیدواریم هیئت هرمزگانی در این سفر بازدیدی از شهرکهای صنعتی، بنادر، دریاتوردی، کارخانجات و به طور خاص خطوط کشتیرانی و دانشگاه سلطان قابوس داشته باشند.

علامه زاده هدف از این دیدار را انجام هماهنگیهای لازم برای شرکت و راهنمایی رئیس دفتر اقتصادی عمان در سفر هئیت عالی هرمزگانی به کشور عمان عنوان کرد.

کد مطلب 1577913

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