استاندار هرمزگان به عمان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده یکشنبه شب در دیدار با اسحاق خلفان ابوسعیدی رئیس دفتر اقتصادی عمان در بندرعباس بیان داشت: افرادی که در این هیئت استاندار هرمزگان را همراهی می کنند در سطح عالی مدیریت اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، بازرگانی، صنعتی، شیلاتی و کشاورزی استان هرمزگان هستند.

وی ادامه داد: امید داریم این سفر در راستای افزایش علاقه مندی و گسترش ارتباطات دو سویه کشور عمان و ایران و بویژه استان هرمزگان و مسقط انجام شود.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف این سفر مشخص کردن ظرفیتهای سرمایه گذاری، اقتصادی و نقاط مشترک مورد توافق عمان و ایران با محورینت مسقط و بندرعباس است.

وی تاکید کرد: از وزارتخانه های اقتصاد، بازرگانی، شهرداری مسقط، توریسم و گردشگری می توانند در این سفر و همچنین حوزه استان هرمزگان حضور فعال داشته باشند.

مشاور عالی استاندار در پایان تصریح کرد: امیدواریم هیئت هرمزگانی در این سفر بازدیدی از شهرکهای صنعتی، بنادر، دریاتوردی، کارخانجات و به طور خاص خطوط کشتیرانی و دانشگاه سلطان قابوس داشته باشند.

علامه زاده هدف از این دیدار را انجام هماهنگیهای لازم برای شرکت و راهنمایی رئیس دفتر اقتصادی عمان در سفر هئیت عالی هرمزگانی به کشور عمان عنوان کرد.