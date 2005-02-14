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۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۰۶

با تاكيد بر ضرورت تشكيل دولت آشتي ملي درعراق ؛

موفق الربيعي :انتخابات اخير پايان زمان ديكتاتوري را مورد تاكيد قرار داده است

يك شخصيت سياسي مطرح شيعه عراق تاكيد كرد : انتخابات اخير عراق پايان زمان ديكتاتوري زشت حاكم بر اين كشور را به صراحت مورد تاكيد قرار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، موفق الربيعي مشاور سابق امنيت ملي عضو ائتلاف عراق يكپارچه در گفتگو با شبكه خبري تلويزيوني سي ان ان گفت : نتايج انتخابات اخير عراق مهر تاييدي بر پايان زمان ديكتاتوري در عراق گذاشت .

وي تصريح كرد: درهر صورت اقليت اهل سنت عراق هم در انتخابات اخير شركت كردند.

الربيعي گفت : انتخابات اخير نقطه عطف و دگرگوني واقعي در كشور بود و ما اكنون در راه خود براي تشكيل حكومت آشتي ملي كه شامل همه طيف ها و عناصر جامعه عراق كه همگي در مجلس ملي حضور دارند، هستيم .

وي با بيان اينكه به رغم تحريم انتخابات اخير از سوي برخي گروه هاي اهل سنت اما برادران سني درانتخابات شركت كردند و شماري از كرسي هاي پارلمان آينده را نيز تصاحب كردند، گفت : در ليست ائتلاف عراق يكپارچه نامزدهاي مطرح سني حضور دارند ليست هاي  غازي الياور و عدنان پاچه چي كه هر دو از جايگاه بالايي در ميان اهل سنت برخوردار هستند و نيز چندين حزب كوچك اهل سنت در انتخابات اخير شركت كردند.

الربيعي موضوع طائفه گري را در عراق كم اهميت شمرد و تاكيد كرد: روند انتخابات تنها با هدف حمايت از دمكراسي و تقويت آن در كشور و نه براي جداكردن و تفرقه ميان ملت عراق برگزار شد.

 

کد مطلب 157793

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