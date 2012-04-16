مردم پودر شوینده را گران نخرند/ پودر دستی 675 تومان، ماشینی930 تومان

جمشید فروزش در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت پودر شوینده مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای پودر دستی 675 تومان و برای پودر ماشینی 930 تومان است، گفت: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی ناشی از افزایش قیمت این کالا، قیمت مورد تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روی پودرهای شوینده حک شده است.

دبیر شورای پودر شوینده افزود: بر این اساس، اگر واحد خرده‌فروشی و مغازه‌دارها پودر شوینده را بالاتر از نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عرضه کند، تخلف است و با آن برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: مردم باید تخلفات را با شماره تلفن 124 گزارش دهند تا در اسرع وقت با آن برخورد شود. این درحالی است که افزایش پودر شوینده دستی 7.2 درصد و پودر شوینده ماشینی 8.8 درصد بوده است.

فروزش گفت: قیمت اعلام شده برای پودر شوینده برای تمامی برندها یکسان است و هیچ یک از برندها حق فروش محصول بالاتر از این نرخ را ندارد. این در حالی است که قیمت مواد اولیه داخلی پودر شوینده 12 درصد و مواد اولیه خارجی، 3 تا 5 درصد افزایش داشته است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در روزهای گذشته با افزایش متوسط 10 درصدی قیمت پودر شوینده به دلیل گرانی نرخ ارز به صورت رسمی از 1150 تومان به 1226 تومان موافقت کرده است.