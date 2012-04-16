تداوم محرومیت زدایی در شرق کشور/ استفاده از ظرفیتها نقش مهمی در توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پورموسوی یکشنبه شب در جلسه شورای اداری زابل اظهار داشت: جهاد در برنامه ‌ریزی باید به صورت علمی باشد به گونه ای که به رفع مشکلات و مسائل منطقه منتهی شود.

وی گفت: اجرایی شدن شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عزم جدی مسئولان را می ‌طلبد که باید با همت مضاعف موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: با ظرفیت‌ هایی که در دولت وجود دارد باید تمام عقب ‌ماندگی‌ های منطقه سیستان را پشت‌ سر بگذاریم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور بیان داشت: ما مفتخریم در راهی که شهدای بزرگ قدم برداشته ‌اند قدم برداریم و خدمت صادقانه و بی‌ منت را وظیفه خود می دانیم.

وی گفت: از آنجا که دانشگاه محور توسعه در هر منطقه محسوب می‌ شود، وجود همه مراکز آموزش عالی شهرستان زابل را به یک منطقه فرهنگی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اقدامات و اجرای طرح‌ های بزرگ دولت در کشور افزود: احداث مسکن مهر در دولت نهم و دهم یک انقلاب در بحث مسکن بود.

پورموسوی اظهار داشت: باید مردم و تمامی مسئولان دست به دست هم داده و دشمنان نظام را در رسیدن به اهدافشان که ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی ایران است، ناکام بگذاریم.

فرماندار زابل نیز در این جلسه گفت: خدمات انجام شده در دولت نهم و دهم آینده‌ ای روشن و توسعه‌ ای پایدار را برای منطقه سیستان نوید می ‌دهد.

حسین کیخا افزود: توجه مقام معظم رهبری و تلاش هیئت دولت در این منطقه سبب شده منطقه سیستان روزهای خوب و درخشانی را پیش ‌رو داشته باشد.

وی بیان داشت:‌ طرح ‌ها و پروژه ‌های بسیار زیادی با همت دولت مردان در دست اجرا قرار دارد.

وی گفت: در بخش آموزش عالی که محور توسعه شهرستان زابل است، با آغاز به کار دولت نهم و دهم دانشگاه علوم پزشکی با ظرفیت پنج دانشکده و توسعه و ایجاد سایت جدید دانشگاه زابل و استقلال دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور و راه ‌اندازی یازدهمین دانشکده علوم قرآنی در کشور انجام شد.

فرماندار زابل افزود: امروز این شهرستان با جمعیتی بالغ بر 27 هزار نفر دانشجو و استاد به عنوان یک شهر فرهنگی مطرح شده است.

وی اظهار داشت: وجود بزرگترین سایت کامپیوتری و اولین دانشگاه هوشمند کشور در شهرستان زابل از دیگر افتخارات این این منطقه است.

وی گفت: در بخش مخابرات نیز قبل از دولت نهم و دهم تنها دو دکل تلفن همراه وجود داشت که هم ‌اکنون به 42 سایت افزایش یافته و بیش از 35 میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

کیخا افزود: در بخش برق نیز با احداث خط 400 کیلو ولت از مسیر بیرجند به شبکه سراسری وصل شدیم که این امر اعتباری بالغ بر 536 میلیارد تومان هزینه داشته و تمامی روستاهای بالای 10 خانوار از این نعمت بهره‌ مند شده ‌اند.

وی بیان داشت:‌ در بخش کشاورزی نیز طرح بزرگ انتقال آب به وسیله خط لوله به مزارع کشاورزی، لایروبی تمامی انهار، ایجاد چاه نیمه چهارم با ظرفیت 850 میلیون متر مکعب، آبرسانی به شهرهای سیستان با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان، خط انتقال چاه‌ نیمه سوم به زابل به طول 32 کیلومتر و... از دیگر خدمات انجام شده در دولت نهم و دهم است.

وی همچنین احداث 400 کیلومتر راه روستایی، احداث بیش از 160 کیلومتر بزرگراه، افتتاح 30 پروژه ساختمان آموزشی با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان و 55 هزار متر مربع زمین ‌های اهدایی از سوی خیرین برای احداث مدرسه را از دیگر خدمات انجام شده عنوان کرد.