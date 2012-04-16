چهره اپوزیسیون در مراسم تجلیل از روسای نمایشگاه کتاب جایی ندارد

داریوش رضوانی، قائم مقام رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه تجلیل از روسای دوره‌های گذشته نمایشگاه خبر داد و گفت: ما از روسای پیشین نمایشگاه کتاب از جمله محسن پرویز، بهمن دری، احسان‌الله حجتی، احمد مسجدجامعی، علیرضا برازش، محمدعلی شعاعی، صباح زنگنه و ... تجلیل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در مورد علی‌اصغر رمضان‌پور رئیس نمایشگاه در دوره‌های 14 تا 16 نمایشگاه چه خواهید کرد؟ بیان کرد: طبیعتا چهره‌‌ای چون اصغر رمضان‌پور در این تجلیل جایی ندارد.

مشاور اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افزود: نظر ما این است که با توجه به مصادف شدن ایام ولادت حضرت زهرا (س) با نمایشگاه کتاب تهران، یک جشن ولادت داشته باشیم که در این جشن مراسم «ربع قرن جهاد فرهنگی» را هم برگزار می‌کنیم.

رضوانی این جشن را فرصت خوبی دانست که از روسای دوره‌های پیشین نمایشگاه کتاب هم تجلیل شود. او در این باره توضیح داد: از آنجا که این جشن به صورت مردمی برگزار می‌شود، می‌تواند بهترین فرصت برای تجلیل از روسای قبلی نمایشگاه باشد ولی گزینه برپایی مراسم تجلیل در اختتامیه نمایشگاه هم مطرح است.

این مقام مسئول در پایان گفت: امروز در جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه درباره زمان برپایی مراسم تصمیم نهایی گرفته می‌شود.

یادآور می‌شود، چندی پیش ستاد اطلاع‌رسانی نمایشگاه کتاب، خبری را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که در آن اشاره شده بود که مراسم «ربع قرن نمایشگاه کتاب» و تقدیر از روسای نمایشگاه‌های 25 دوره نمایشگاه در قالب جشن ولادت حضرت زهرا(س) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس نمایشگاه کتاب و سایر فرهیختگان این حوزه در یکی از روزهای نمایشگاه کتاب برپا می‌شود.

البته در این خبر اشاره‌ای نشده بود که آیا فردی که مقابل نظام جمهوری اسلامی موضع گرفته‌ است، تجلیل می‌شود یا خیر.