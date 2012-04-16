بازی هندبال اکسین خوزستان و مردمی کازرون برگزار نشد

مریم چشمه سلاطین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بازی قرار بود در هفته دهم (هفته اول دور برگشت) مسابقات هندبال دسته برتر آقایان باشگاه های کشور عصر شنبه برگزار شود.

وی افزود: این بازی به علت آماده نبودن سالن علی ابن ابیطالب بهبهان و با درخواست باشگاه فولاد اکسین خوزستان و موافقت فدراسیون هندبال به زمان دیگری موکول شد.



چشمه سلاطین عنوان کرد: تیم فولاداکسین خوزستان در بازی دور رفت مسابقات هندبال دسته برتر آقایان باشگاه های کشور20 آبان با نتیجه 27 بر26 مقابل تیم مردمی کازرون به برتری دست یافته بود.



تا پایان هفته نهم مسابقات هندبال دسته برتر باشگاه های کشور ،تیمهای فولاد اکسین خوزستان و مردمی کازرون به ترتیب در مکانهای چهارم و هفتم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارند.



بیست و چهارمین دوره مسابقات هندبال دسته برتر آقایان باشگاه های کشور با حضور10 تیم دریک گروه درحال برگزاری است.