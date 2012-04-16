  1. بین الملل
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۳۴

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پایان درگیریها در کابل/ تمام مهاجمین به سفارتخانه ها کشته شدند

پایان درگیریها در کابل/ تمام مهاجمین به سفارتخانه ها کشته شدند

رسانه های خبری از کشته شدن تمام شبه نظامیان که به چندین سفارتخانه خارجی در کابل حمله کردند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه پرس تی وی لحظاتی قبل با استناد به اظهارات وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغانستان تمام شبه نظامیان را که به چندین سفارتخانه خارجی در کابل حمله کردند، کشتند و درگیریها در این کشور پایان یافته است.

پلیس و شاهدان عینی اعلام کردند که روز گذشته 10 انفجار شهر جلال آباد و کابل افغانستان را لرزاند. افراد مسلح به دفتر گروه بازرسی نیروهای خارجی در شهر جلال آباد حمله کردند.

رسانه های افغانی گزارش دادند که انفجار در جلال آباد ساعت 1:30 دقیقه بعدازظهر روز یکشنبه آغاز شد و عاملان انتحاری به هتلی در نزدیکی دفتر ماموریت کمک رسانی سازمان ملل در افغانستان و وزارت خارجه حمله کردند.

همچنین گفته می شود که افراد مسلح ناشناس یک ساختمان نیمه کاره را در نزدیکی پارلمان تحت تصرف خود در آورده و از این محل سفارت روسیه، آمریکا و پارلمان را در شهر کابل مورد هدف قرار دادند.

کد مطلب 1577961

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