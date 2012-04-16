مرحله نخست طرح بیابان زدایی در خوزستان پایان یافت

رضا اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مرحله هزار و 500 هکتار از مناطق بیابانی استان مالچ پاشی و حدود چهار هزار هکتار نهالکاری شد.

وی افزود: این مرحله از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و این هفته به پایان رسید.



اسماعیل پور افزود: این طرح در شهرهای اهواز، شوش و دشت آزادگان با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا اجرا شد.



وی گفت: برای اجرای این طرح 80 میلیارد تومان هزینه شد.



مسئول اداره تثبیت شن و بیابان زدایی خوزستان افزود: در سفر هیئت دولت به استان خوزستان، بیابان زدایی 200 هزار هکتار از کانونهای بحران زای استان در مدت پنج سال به تصویب رسید که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت مالچ این میزان به 75 هزار هکتار کاهش یافت.



این طرح در قالب 55 هزار هکتار نهالکاری و 20 هزار هکتار مالچ پاشی تا پایان سال 94 اجرا می شود و به عنوان بزرگترین طرح زیست محیطی در جنوب غرب کشور است که با حمایت وزارت نفت و مشارکت قرار گاه خاتم الاانبیا اجرا می شود.



با ابلاغ وزارت نفت برای اجرای این طرح در پنج سال مبلغ 480 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.



مالچ پاشی و کشت نهال در مناطق بیابانی استان در کاهش میزان گرد و غبارهای محلی به ویژه در فصلهای بهار و تابستان تاثیر زیادی دارد و با اجرای این طرحها زمینه تثبیت 68 تن خاک در هر هکتار فراهم می شود.



خوزستان با داشتن 280 هزار هکتار کانون فرسایش بادی، در میان دیگر استانهای بیابانی در کشور جایگاه هفتم قرار دارد.



از سال 1384 تاکنون 120 هزار هکتار از عرصه‌های شنی خوزستان به ویژه در مناطق کرخه، مارون و امیدیه مالچ‌پاشی و بیابانزدایی شده است.