کمیته انضباطی شجاعت پذیرش اشتباهش راداشته باشد/ مجبوریم به فیفا شکایت کنیم

غلامرضا رفیعی، وکیل باشگاه سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نشست عصر روز یکشنبه با مسئولان کمیته انضباطی ضمن بیان مطلب فوق گفت: من و همکارم با آقایان حسن‌زاده و دهمیانی نشستی داشتیم تا مروری بر مواد استنادی تعلیق، تخفیف و عفو محرومیت‌ها و قوانین و مقررات فیفا داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: دراین نشست برای نخستین مرتبه با حسن‌زاده رئیس و دیگر عضو کمیته انضباطی به صورت مستقیم در مورد اشتباه در لغو محرومیت توزی بازیکن تراکتورسازی صحبت و اعتراض موکلم (باشگاه سپاهان) به لغو این محرومیت یک جلسه‌ای که اساسا قابل تعلیق نیست را اعلام کردم.

وکیل باشگاه سپاهان اصفهان با تاکید براینکه در آیین نامه فدراسیون بین المللی فوتبال و فدراسیون ایران ابهامی در این خصوص وجود ندارد، اضافه کرد: لغو محرومیت بازیکن تراکتورسازی به استناد تبصره یک ماده 29 صورت گرفته که استنادی کاملا غیرمرتبط است، زیرا در بند "ب" ماده 33 کمیته انضباطی ایران که با بند 3 ماده 33 آیین نامه انضباطی فیفا یکی است، محرومیت یک جلسه قابل بخشش نیست. در این رابطه نسخه فارسی و انگلیسی آیین نامه انضباطی فیفا را هم که حکایت از اشتباه کمیته انضباطی در صدور این رای بود را به آقای حسن زاده ارائه و آن را کاملا تشریح کردیم.

وی مهمترین نگرانی باشگاه سپاهان را عدم صدور رای در روزهای پایانی مسابقات لیگ برتر عنوان کرد و ادامه داد: به علت اینکه کمیته انضباطی در صدور رای اشتباه کرده است، باید این بازی تکرار شود و به همین دلیل نباید زمان را از دست داد.

رفیعی همچنین تصریح کرد: تبصره هفت از ماده یک ماده آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید اعضای کمیته انضباطی مقام رسمی رسیدگی هستند و از طرف دیگر در تبصره هفت از ماده 22 صراحتا اعلام شده است درصورتی که مرجع صادرکننده حکم قطعی که کمیته انضباطی است، به اشتباه خود در صدور رای پی ببرد، یکی از موارد اعاده دادرسی خواهد بود و باید از اول به موضوع رسیدگی کرده و حکم درست را صادر کنند.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: موکل من که باشگاه سپاهان است، کتبا از علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال تقاضا کرده است این اشتباه صورت گرفته را به کمیته انضباطی منتقل کند و اگر این کمیته این اشتباه را تصدیق کرد، امیدواریم با شجاعت آن را بپذیرد.

وکیل باشگاه سپاهان اصفهان با اشاره به اینکه چه در قوانین فیفا و چه در قوانین فدراسیون فوتبال ایران پیش بینی‌ شده است پس از اشتباه چه اتفاقی رخ می‌دهد، تاکید کرد: نتیجه این مسئله آن است که قانونگذاران در فیفا و آیین نامه انضباطی هم می‌دانند اعضای کمیته انضباطی انسان بوده و احتمال اشتباه دارند.

وی افزود: ما عین ماده 104 و 142 آیین نامه انضباطی فیفا را روی میز رئیس کمیته انضباطی قرار دادیم و اعلام کردیم آقای حسن‌زاده! اشتباه کردن جزو فعالیت هر انسانی است و فیفا نیز پیش بینی کرده ممکن است گاهی اوقات در صدور رای اشتباه شود. فیفا براین اساس اعلام کرده مرجع صادرکننده رای اشتباه، می‌تواند اشتباهش را اصلاح کند. علاوه بر قوانین فیفا، تبصره هفت از ماده 29 آئین نامه انضباطی ایران هم این موضوع را پیش بینی کرده که در صورت اشتباه‌، می‌توان آن را اصلاح کرد.

رفیعی ادامه داد: باشگاه سپاهان علاوه بر اینکه اشتباه را اعلام کرده و خواهان آن شده که کمیته انضباطی اشتباهش را تصحیح کند، به عنوان معترض ثالث و کسی که از حکم تعلیق محرومیت رودریگو متضرر شده است، اعتراض کرده تا به حقش برسد. تا به حال دو مرتبه در کمیته انضباطی حضور یافته و امیدواریم در اولین فرصت ممکن و پیش از پایان لیگ برتر، حکم کمیته انضباطی مبنی بر تکرار بازی تراکتورسازی و سپاهان صادر شده و جلوی اما و اگرها گرفته شود.

وی در پاسخ به این پرسش که "در صورت صادر نشدن رای درست، احتمال شکایت باشگاه سپاهان به فیفا وجود دارد؟"، اظهار داشت: در این صورت نه به خاطر تهدید به فیفا شکایت خواهیم کرد بلکه در مواد 67 و 68 اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران آمده است کسی حق ندارد از آرای کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال به دادگستری شکایت کند و این اساسنامه همه باشگاه‌ها را مکلف و موظف کرده است که تنها به دادگاه بین المللی ورزش و فیفا شکایت کنیم.

وکیل مدافع باشگاه سپاهان با بیان اینکه باید هرچه زودتر تکلیف بازی تراکتورسازی - سپاهان مشخص شود، خاطرنشان کرد: باشگاه سپاهان از 24 ساعت پس از آن بازی و پیش از آنکه زمان مقرر به پایان برسد، اختلاف امتیازی‌اش با تیم‌های دیگر زیاد و صدرنشین لیگ ایران بود به حکم کمیته انضباطی اعتراض کرده است. باشگاه سپاهان قصد بهانه جویی ندارد زیرا زمانیکه در صدر بوده، اعلام کرد کمیته انضباطی اشتباه کرده است و هر انسانی اشتباه می‌کند.

وی با بیان اینکه اشتباه کردن و تصحیح آن در قوانین فیفا و آیین نامه انضباطی ایران وجود دارد، ادامه داد: کمیته انضباطی معصوم نبوده و نباید اعضای این کمیته خودشان را مصون از اشتباه بدانند. امروز تمام نگرانی ما این است و دوست نداریم برنامه‌های مسابقات لیگ خراب شود اما معتقدیم این بازی باید تکرار شود و راهی به جز تکرار این مسابقه وجود ندارد.

رفیعی در پاسخ به این پرسش که "اگر بازی تکرار نشود، به فیفا شکایت می‌کنید؟"، تاکید کرد: وقتی فدراسیون فوتبال ایران به ما تکلیف کرده و به فیفا هم تعهد داده است که باشگاه‌های ایرانی فقط برای اعتراض به آرای کمیته انضباطی به فیفا و دادگاه عالی ورزش شکایت کند، ما کجا برویم؟ قطعا به موجب قانون فدراسیون فوتبال ایران و تعهدی که به فیفا داده و تعهدی که از خود باشگاه گرفته است، مجبوریم به فیفا شکایت کنیم. این اختیار نیست اجبار است زیرا دادگاه عادی و دستگاه قضایی برای رسیدن به این مسئله صلاحیت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه باشگاه سپاهان برای باشگاه تراکتورسازی و هواداران پرشورش احترام بسیاری قائل است، افزود: کمیته انضباطی با رای اشتباه حق باشگاه تراکتورسازی را تضییع کرده است، زیرا رودریگو که 90 دقیقه در بازی با سپاهان بازی کرد و گل پیروزی تراکتورسازی را به ثمر رساند، برخلاف قوانین فیفا و مقررات فوتبال ایران در زمین بازی کرد.

وکیل مدافع باشگاه سپاهان از رسانه‌ها و افرادی که به موضوع مطرح شده از سوی این باشگاه اصفهانی مطرح شده است خواست تا تبصره یک از ماده 29 و هم بند "ب" ماده 33 از آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال را بخوانند.

وی افزود: این ماده به زبان فارسی نوشته شده و کاملا روشن است. از نظر ما کمیته انضباطی اشتباه کرده و به رودریگو که نباید محرومیتش تعلیق می‌شد، اجازه بازی داده است، بازیکنی که گل پیروزی تراکتورسازی را هم به ثمر رساند.

وی با بیان اینکه در این نشست مسئولان کمیته انضباطی اعلام کردند اعتراض ثالث باشگاه سپاهان را وصول کرده‌اند، اظهار داشت: اعتراضات موکل و من را شنیدند و ما هم مستندات خودمان که شامل متن قوانین فیفا و ایران است را ارائه کردیم. آنها اعلام کردند ظرف یک هفته رای را صادر کنند اما خدا می‌داند چه تصمیمی خواهند گرفت. امیدواریم اعضای کمیته انضباطی شجاعت این را داشته باشند تا اشتباه خود را تصحیح کنند.

رفیعی با طرح این پرسش که "آیا می‌توانیم بگوییم همه دست اندرکاران باشگاه‌ها از جمله مدیران، مربیان و بازیکنان اشتباه می‌کنند غیر از اعضای کمیته انضباطی؟"، ادامه داد: چرا در مقررات فیفا و ایران نوشته شده است که کمیته انضباطی اشتباه کرد باید اقدامات لازم را انجام داد؟ این به دلیل آن است که اعضای این کمیته هم اشتباه می‌کنند.

وی بار دیگر از مدیران باشگاه تراکتورسازی و هرکسی که به درخواست باشگاه سپاهان مبنی بر تکرار بازی اعتراض دارد درخواست کرد با مراجعه به قسمت کمیته انضباطی سایت فدراسیون فوتبال مراجعه کرده و تبصره یک از ماده 29 و هم بند "ب" ماده 33 از آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال را بخوانند، ادامه داد: قطعا با خواندن این موارد متوجه خواهند شد، حق باشگاه سپاهان است که خواستار تکرار بازی باشد و موضوع پیچیده‌ای نیست.

وکیل مدافع باشگاه سپاهان در پایان از صحه صدر آقایان حسن‌زاده و دهمیانی در شنیدن استدلات وی و شکایت مولکش در ظلمی که ناخواسته در اثر اشتباه کمیته انضباطی به این باشگاه وارده شده، تشکر کرد و گفت: امیدوارم هرچه زودتر رای کمیته انضباطی در خصوص تکرار بازی صادر شود تا همه از بلاتکلیفی خارج شوند زیرا این مسئله برای فوتبال‌مان دردسرساز خواهد شد.