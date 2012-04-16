برخی معضلات جودو باید ریشه کن شود/ با کسی تعارف نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رقابت‌های درون اردویی تیم ملی جودو با هدف ارزیابی آمادگی ملی پوشان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در حضور سرپرست و رئیس کمیته فنی فدراسیون جودو برگزار شد. ملی پوشان اعزامی به ازبکستان با توجه به نقاط ضعف و قوت خود سه مبارزه برگزار کردند که مورد رضایت مسئولان فدراسیون جودو قرار گرفت.

آرش میراسماعیلی در پایان مسابقات درون اردویی تیم ملی جودو به خبرنگار مهر اظهار داشت: صغرسنی و دوپینگ دو معضل بزرگ و سد راه رشته ورزشی جودو است که عزم خود را برای از بین بردن آنها جزم کرده‌ایم و با هیچکس در این زمینه تعارف نداریم. دعوت از ماموران مبارزه با دوپینگ برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی جودو اولین گام ما در تحقق این هدف بود.

نایب رئیس فدراسیون جودو افزود: هدف ما موفقیت در بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی است. در همین راستا عملکرد کادر فنی تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف را بعد از بازگشت تیم ملی از مسابقات آسیایی ازبکستان مورد بررسی قرار می‌دهیم و برنامه‌های خود را گام به گام تا رسیدن به هدف اجرا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در شرایط خیلی سختی تیم ملی را تحویل گرفتیم و تلاش ما در این مدت تقویت روحی و روانی و بالا بردن قابلیت‌های فنی و جسمانی اعضای تیم بوده که اردوی ازبکستان نیز در همین راستا برگزار شد تا بتوانیم تیم را برای حضوری موفق در مسابقات قهرمانی آسیا که آخرین میدان کسب امتیاز برای ورود به المپیک است، ترمیم کنیم.

میراسماعیلی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: برگزاری دیدارهای درون اردویی در فاصله اندکی تا مسابقات شاید یک ریسک بزرگ باشد ولی شرایط مسابقه‌ای را برای ملی‌پوشان فراهم کردیم. این رقابت‌ها به لحاظ ارزیابی نفرات در شرایط مسابقات رسمی برای ما اهمیت بالایی دارد چرا که میدان سختی را پیش رو داریم.

نایب رئیس فدراسیون جودو در خصوص وضعیت نفرات تیم ملی گفت: درچند مورد تست آمادگی جسمانی انجام شده و مسابقات دورن اردویی برگزار شده است. در فاصله دو هفته مانده به مسابقات آسیایی به ترکیب ایده‌آل رسیده‌ایم و شاید تنها در یک وزن جابه‌جایی و یا تغییراتی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بعد از مسابقات قهرمانی آسیا و مشخص شدن تعداد سهمیه‌های المپیک برنامه ویژه خود را برای حضوری موفق در لندن آغاز خواهیم کرد. کار اصلی ما از بعد از بازگشت از تاشکند آغاز می‌شود.

تیم ملی جودوی کشورمان 4 اردیبهشت‌ماه برای حضور در مسابقات جودوی قهرمانی آسیا راهی ازبکستان می‌شود. این رقابت‌ها 8 تا 10 اردیبهشت‌ماه در تاشکند برگزار می‌شود.