گرفتن آزمون دکتری در 5 رشته بی ظرفیت دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس برای پذیرش در 5 رشته انگل شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، بهداشت باروری، بهداشت حرفه‌ای و فیزیوتراپی دانشکده پزشکی کنکور دکتری 91 طی نامه ای به سازمان سنجش اعلام کرده بود که هیچ ظرفیتی در این رشته ها ندارد.

سازمان سنجش نیز در هنگام ثبت نام طی بندی به داوطلبان این رشته ها اعلام کرده بود که ایجاد ظرفیت در این رشته ها قطعی نیست.

این در حالی است که داوطلبان بسیاری در کنکور دکتری 91 در این رشته ها ثبت نام کردند.

براساس اعلام برخی از این داوطلبان که نسبت به اقدام سازمان سنجش و دانشگاه تربیت مدرس اعتراض داشتند، علیرغم اینکه دانشگاه هیچ دخالتی در طراحی سئوالات آزمون دکتری امسال نداشته و بارها اعلام کرده که از پذیرش در این 5 رشته معذور است، سازمان سنجش نسبت به طراحی سئوال در آزمون اقدام کرده و از داوطلبان ثبت نامی در رشته هایی که پذیرش آنها صفر اعلام شده آزمون به عمل آورده است.

این داوطلبان همچنین نسبت به طراحی سئوالات این آزمون اعتراض دارند.

به گزارش مهر، البته حسین نادری‌منش - معاون آموزشی وزارت علوم در نشست خبری روز گذشته در خصوص آزمون دکتری امسال و عدم وجود ظرفیت در برخی رشته‌ها علیرغم برگزاری آزمون در آن رشته، اظهار داشت: این مشکل تنها در برخی از رشته‌هایی که برخی دانشگاه‌ها تنها مجری آن هستند ایجاد شد که در این زمینه دانشگاه‌ها باید سعی کنند ظرفیت لازم را ایجاد کنند و ما نیز از آنها حمایت خواهیم کرد.



وی ادامه داد: البته در این زمینه باید عنوان کرد که پذیرش دانشجو تحمیلی نیست و تنها به خاطر احترام به ثبت‌نام کنندگان، باید مکانیزمی طراحی شود تا دانشجو و دانشگاه هیچ کدام ضرر نکنند.