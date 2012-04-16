امضای تفاهم مشترک میان پارک فناوری فارس و شهرداری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، پارک علم و فناوری فارس و شهرداری شیراز در راستای نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همکاریهای مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فنی موجود، تفاهم نامه همکاری مشترک را امضا کردند.

موضوع این تفاهم نامه همکاری تقویت، توسعه و رفع نیازهای شهرداری شیراز و پارک علم و فناوری فارس است که در بخش های مختلفی چون امور فنی و اجرایی پژوهشی، مهندسی، مشاوره ای و آموزشی مرتبط با نیازهای دو دستگاه تنظیم شده است.



استفاده مطلوب از توانایی ها و امکانات علمی، تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک و حوزه های شهرداری و انجام مطالعات مدیریتی و توسعه منابع انسانی، طراحی، ساخت تجهیزات، ماشین آلات، دستگاه ها و سیستم های مورد نیاز، اجرای پروژه های تحقیقاتی فناوری، طراحی مهندسی و مشاوره ای و توسعه فناوری های نوین در راستای نیازهای شهری از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.