  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۲

امضای تفاهم مشترک میان پارک فناوری فارس و شهرداری شیراز

امضای تفاهم مشترک میان پارک فناوری فارس و شهرداری شیراز

پارک علم و فناوری فارس و شهرداری شیراز با امضای تفاهم نامه همکاری متعهد شدند نسبت به ساخت تجهیزات، ماشین آلات، دستگاه ها و سیستم های مورد نیاز دو دستگاه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پارک علم و فناوری فارس و شهرداری شیراز در راستای نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همکاریهای مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فنی موجود، تفاهم نامه همکاری مشترک را امضا کردند.

موضوع این تفاهم نامه همکاری تقویت، توسعه و رفع نیازهای شهرداری شیراز و پارک علم و فناوری فارس  است که در بخش های مختلفی چون امور فنی و اجرایی پژوهشی، مهندسی، مشاوره ای و آموزشی مرتبط با نیازهای دو دستگاه تنظیم شده است.
 
استفاده مطلوب از توانایی ها و امکانات علمی، تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک و حوزه های شهرداری  و انجام مطالعات مدیریتی و توسعه منابع انسانی، طراحی، ساخت تجهیزات، ماشین آلات، دستگاه ها و سیستم های مورد نیاز، اجرای پروژه های تحقیقاتی  فناوری، طراحی مهندسی و مشاوره ای  و توسعه فناوری های نوین در راستای نیازهای شهری از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
کد مطلب 1577976

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