برگزاری رزمایش نشان دهنده اقتدار نیروهای مسلح ایران است

امیر منوچهر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از کارهایی که می تواند دشمنان را از انجام هر کاری باز دارد، قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح کشور است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشور افزود: برگزاری رزمایش های سالانه در کشور نشان دهنده قدرت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

امیر کاظمی تاکید کرد: مراسم 29 فروردین ماه، یعنی روز ارتش قطره ای از اقیانوس بی کران قدرت نظام و ملت ایران اسلامی است که می تواند در مقابل هر تهدید خارجی و داخلی این کشور را بیمه کند.

وی گفت: اگر دشمنان تاکنون در نقشه هایشان نتوانسته اند که موفق عمل کنند، نشان دهنده قدرت بازدارندگی ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای مسلح این کشور است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشور با اشاره به قدرت تجهیزاتی و علمی نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی، افزود: خوشبختانه ساخت صنایع در ایران بومی شده است و هر سلاحی که بخواهیم می توانیم در داخل کشور آن را تولید کنیم و برای تهیه هیچ سلاحی نیازمند کشورهای دیگر نیستیم.

کاظمی با اشاره به برنامه و پروسه انتقال پادگانها به خارج از شهرها، گفت: براساس برنامه زمان بندی شده، قصد داریم که پادگانهای رزمی را به تدریج از شهر کرمانشاه خارج کنیم که کار مطالعاتی این طرح با همکاری سایر نهادها و ادارات دولتی در حال پیگیری و انجام است.

وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر امنیت به صورت کامل در مرزهای غربی وجود دارد و نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران به دقت مرزهای را زیر نظر دارد و تاکنون موفق شده ایم که کشفیات مهمی از قاچاقچیان در این مرزها داشته باشیم.