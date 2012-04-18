حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و پژوهشگر قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) در مورد اهمیت نقش ولایت در نزد ایشان گفت: قرآن در آیه تبلیغ به این مسئله تصریح می‏کند. اشاره می‎کند که پیامبر اگر پیامت را که همان پیام ولایت است به مردم نرسانی اصلا رسالتت را انجام نداده‎ای. یعنی ولایت مغز رسالت است. یعنی عصاره همه آنچه را که همه پیامبران آورده‏اند امامت یا همان ولایت است.

وی افزود: درقرآن آمده که وقتی حضرت ابراهیم(ع) همه مقامات بلند معنوی را کسب کرد از جمله پیامبری، نبی بودن، رسول بودن و خلیل الرحمن بودن سپس به او مقام امامت داده شد. یعنی دارای ولایت بر مردم شد.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی ادامه داد: حضرت زهرا(س) تمام زحمت پدر گرامیشان را ولایت می‎دانند زیرا اگر ولایت نباشد یک پوسته ظاهری و درون خالی از دین می‎ماند. قرآن در باره ولایت امیرالمومنین می‏فرماید اکملت و اتممت یعنی ظاهر و باطن دین را بر شما تمام کردم. همه چیز دین به ولایت بستگی دارد و حضرت زهرا(س)هم به همین دلیل جان گرانقدرشان را برای ولایت نثار کردند.

رستم نژاد درباره اینکه اگر جانفشانی و فداکاریهای حضرت زهرا(س) در این خصوص نبود چه سرنوشتی برای اسلام رقم می‎خورد هم گفت: در خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) خطابش در ظاهر به مدعیان خلافت است در حالیکه در آن از انصار و گروهی از مسلمانان و یا توده مردم سخن می‎گوید یعنی خطابش به تمام کسانی است که الان هستند و یا بعدا خواهند آمد.

وی تصریح کرد: حضرت با جانفشانیها و فداکاریها و به میدان رفتنش و با خطبه‎هایش تمام هستی‎اش را در راه ولایت داد و مسئله ولایت را به مسئله غدیر پیوند زد. درواقع ایشان اولین مدافع علی(ع) و پرچمدار و سرسلسله جنبان تشیع سرخ علوی در دنیا است. آنچه حضرت به شیعه آموخت این است که اگر لازم شد فرزند خود حتی در رحم را فدای امام کنیم باید کوتاهی نکنیم .

این پژوهشگر و محقق علوم قرآنی و اسلامی در مورد اینکه چرا ائمه اطهار علیهم السلام ایشان را حجت خدا بر خود می‎دانند هم اذعان کرد: حضرت زهرا(س) حلقه اتصال ائمه معصومین است. یعنی دختر پیامبر همسر علی(ع) و مادر معنوی تمام ائمه است. در جایگاهی قرار گرفته که تمام معصومین را در یک حلقه اتصال قرار داده است.از اینرو است که ائمه حجیت او را بر خود مسلم می‎دانند.

این نویسنده و کارشناس علوم دینی یادآورشد: ملائکه به مانند مادر موسی و حضرت مریم با حضرت فاطمه(س) در ارتباط بودند و اخبار غیبی را به ایشان می‏رساندند و علی(ع) هم این اخبار را یادداشت می‏کرند و ائمه از این مصحف استفاده می‎کردند یعنی حضر زهرا محدثه بوده و به این دلیل هم حجت خدا و رسول الله بر ائمه و تمام مردم بوده است.

رستم نژاد در پایان تبیین و بیان خطبه‏ها و روایات و رفتار آن حضرت را به زبان امروزی برای صنوف و اقشار مختلف مردم و علما یکی از راه‏های شناساندن آن حضرت به جهانیان بر شمرد. برگزاری مسابقات، همایشها و نشستهایی در این خصوص را با وسایل امروزی ضروری عنوان کرد ونوشتن کتب ومقالات و برنامه‏هایی از رسانه‏های همگانی را نیز در این خصوص الزامی دانست.