تبلیغات اسلامی سازمان اثرگذار در عرصه فرهنگی/ تاثیر فعالیتهای فرهنگی در زنجان کم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه یکشنبه در کارگروه جوانان استان زنجان، فعالیت های فرهنگی را نیازمند اثرگذاری وعمق بخشی مناسب دانست و با تاکید بر اینکه قشر جوان دارای روحیه تنوع گرا و تحول گرا است، افزود: برنامه های فرهنگی باید به گونه ای طرح ریزی شود که قشر جوان در قالب آن بتواند نسبت به بروز استعدادها و توانمندیهای خود اقدام کند.

وی مکانیزم های موجود در عرصه فرهنگی در حوزه جوانان را در تضاد با روحیه و نگرش جوان دانست و ادامه داد: همه هجمه ها و توطئه های فرهنگی غرب، قشر جوان و تاثیرگذار کشور را نشانه رفته است.

رئوفی نژاد، بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز را در توسعه فرهنگی بین جوانان مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز دنیای استکبار برای تحت الشعاع قرار دادن فرهنگ جامعه ایران از ابزار و راه های مختلف و متنوع وارد عمل شده است.

استاندار زنجان، فضای مجازی را مهمترین ابزار غرب و استکبار برای ورود به حوزه فرهنگی جوامع عنوان کرد و با اذعان به اینکه هنوز در ایران از ظرفیت فضای مجازی برای توسعه فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی به شکل مطلوب استفاده نشده است، افزود: فضای "فیس بوک" به عنوان فضای مهم در زمینه ورود مباحث فرهنگی و تبادل آن است که غرب و استکبار از آن به شکل مطلوب علیه جوان و فرهنگ ایرانی و اسلامی استفاده می کند.

رئوفی نژاد، گستردگی جبهه فرهنگی غرب علیه جامه ایران به خصوص قشر جوان را یادآور شد و با حساس خواندن وضعیت موجود در تقابل و جنگ فرهنگی غرب علیه ایران گفت: باید از همه ظرفیت ها برای توسعه فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی غرب استفاده کرد.



وی استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود در زمینه توسعه فرهنگی در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: ظرفیت های خوبی در استان در حوزه فرهنگی وجود دارد ولی متاسفانه از همه این ظرفیت ها به نحوه مطلوب استفاده نشده است.



استاندار زنجان، با تاکید بر اینکه کارها و فعالیت های کلی فرهنگی برای جوانان نمی تواند تاثیرگذار باشد افزود: برنامه های فرهنگی باید در قالب های خاص و ویژه به گونه ای تأثیرگذار اجرا شود.

همچنین در ادامه رئیس دانشگاه آزاد واحد زنجان گفت: اثرگذاری فعالیت های فرهنگی در استان زنجان کم است.

وی ادامه داد: روشها و نحوه اجرای فعالیت های فرهنگی باید کارشناسی شده و دقیق باشد به گونه ای این روند می تواند اثرگذاری مناسب باشد.