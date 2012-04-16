مجرمان روانی محور کارگاه سومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سومین کنگره سراسری بینالمللی پزشکی قانونی ایران و ایجاد کارگاه آموزشی با عنوان "شناخت ابزارهای پیش بینی خطر در مورد مجرمان روانی" خبر داد و افزود:
دبیر کمیته روانپزشکی قانونی کنگره بینالمللی پزشکی قانونی ایران با بیان اینکه تا کنون دو کنگره سراسری بین المللی پزشکی قانونی در کشور برگزار شده است گفت: مهم ترین نتایج این کنگره ها آن بود که برخی همکاران روانپزشکی قانونی کشورهای دیگر از جمله آمریکا با مطالعه مباحث مطرح شده در کنگره برای همکاریهای علمی و کاری در زمینه روانپزشکی قانونی ابراز تمایل کنند که متاسفانه این امر به دلیل محدودیتهای مالی به شکل مناسب محقق نشد.
وی با اشاره به برنامه های کمیته روانپزشکی قانونی در این کنگره افزود: در کنگره امسال از برخی اساتید روانپزشکی عضو هیات علمی دانشگاه ها دعوت کرده ایم تا در نشستهای تخصصی ما شرکت کنند. همچنین تیمی متشکل از روانپزشکان و روانشناسان قانونی از کشور آلمان در این کنگره حضور دارند که امکانات بیمارستان روانپزشکی قانونی آلمان را برای شرکت کنندگان تشریح می کنند.
نظر شما