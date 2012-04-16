مجرمان روانی محور کارگاه سومین کنگره بین المللی پزشکی قانونی

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سومین کنگره سراسری بین‌المللی پزشکی قانونی ایران و ایجاد کارگاه آموزشی با عنوان "شناخت ابزارهای پیش بینی خطر در مورد مجرمان روانی" خبر داد و افزود:

دبیر کمیته روان‌پزشکی قانونی کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی ایران با بیان اینکه تا کنون دو کنگره سراسری بین المللی پزشکی قانونی در کشور برگزار شده است گفت: مهم ترین نتایج این کنگره ها آن بود که برخی همکاران روان‌پزشکی قانونی کشورهای دیگر از جمله آمریکا با مطالعه مباحث مطرح شده در کنگره برای همکاریهای علمی و کاری در زمینه روان‌پزشکی قانونی ابراز تمایل کنند که متاسفانه این امر به دلیل محدودیتهای مالی به شکل مناسب محقق نشد.

وی با اشاره به برنامه های کمیته روان‌پزشکی قانونی در این کنگره افزود: در کنگره امسال از برخی اساتید روان‌پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه ها دعوت کرده ایم تا در نشست‌های تخصصی ما شرکت کنند. همچنین تیمی متشکل از روان‌پزشکان و روان‌شناسان قانونی از کشور آلمان در این کنگره حضور دارند که امکانات بیمارستان روان‌پزشکی قانونی آلمان را برای شرکت کنندگان تشریح می کنند.

دبیر کمیته روان‌پزشکی قانونی کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی ایران به برخی موضوعات قابل طرح در کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی اشاره و افزود: طرح برخی از پژوهشهای جدید در زمینه روان‌پزشکی قانونی،‌ طرح موضوعات مهم و مبتلابه و شایع روان‌پزشکی قانونی در کشور،‌ چالشهای موجود در قوانین کیفری و طرح برخی موضوعات مورد بحث و مناقشه در زمینه روان‌پزشکی قانونی که تبعاً نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا کم و بیش اختلاف نظرهایی در مورد آن وجود دارد، مانند نحوه کنترل و مراقبت بیماران،‌ از مهم ترین موضوعاتی است که در این کنگره در زمینه روان‌پزشکی قانونی ارائه می شود.

صابری گفت: مردم آشنایی کافی با فعالیتهای پزشکی قانونی ندارند و در مقیاسی کوچک تر برخی پزشکان و متخصصان هم کاملاً حیطه فعالیتهای پزشکی قانونی را نمی دانند، این کنگره فرصتی را فراهم می کند تا ضمن آشنایی با فعالیت های این سازمان، تعامل با متخصصان پزشکی قانونی سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد.