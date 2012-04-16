علیرضا بزرگ‌پور وافی، نویسنده و محقق دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول تحقیق درباره رابطه شهید چمران با ارتش هستم. تا به حال در این زمینه 25 جلد کتاب پیدا کرده‌ام که البته تنها 3 جلد از این تعداد، کتاب‌های اصلی و مهم هستند و باقی عناوین تکراری و رونوشت از یکدیگر هستند.

وی افزود: ارتباط شهید چمران با ارتش، ورودش به میان ارتشیان و همراهی این دو گروه با هم از موضوعاتی هستند که در این تحقیق به آن‌ها خواهم پرداخت. به عنوان مثال حماسه‌های آزادسازی سوسنگرد و پاوه با همراهی ارتشیان زمان شاه و نیروهای گاردی انجام شد. یک سری از نیروهای بیکارشده ارتش از قبل از انقلاب بودند که شهید چمران با آن‌ها حرف زد و آن‌ها را جذب نیروهای ارتش کرد.

این محقق در ادامه گفت:‌ نیروهای ارتش شاه از نظر نظامی‌گری بی‌نظیر بودند چون آموزش‌های خاصی دیده بودند و شهید چمران هم با درایت خود نگذاشت این نیروها بسوزند. مصطفی چمران معتقد بود شهادت برای همه است. او در ادامه گروهی از غیرنظامی‌ها را معرفی کرد و این نیروهای ارتشی و گاردی آن‌ها را آموزش دادند. جالب بود که برای آزادسازی پاوه، شهید چمران اعلام کرد که 45 نفر نیرو می‌خواهم و این نیروهای ارتشی به قدری با او همراه شده‌ بودند که 90 نفر با او همراه شدند.

بزرگ‌پور وافی گفت: نتیجه این پروژه تحقیقاتی که سفارش انتشارات معارف جنگ است، در قالب یک کتاب گردآوری می‌شود که در حال حاضر تایپ شده و از تایپ برگشته است. فعلا مشغول غلط‌ گیری و ویرایش آن هستم و باید تا آخر هفته آن را تحویل بدهم.

نویسنده کتاب «میگ و دیگ» افزود: کتاب دیگری که در دست کار دارم، زندگی‌نامه شهید حسین قاسمی خلبان هوانیروز است. این کتاب به سفارش سازمان ایثارگران تهیه و چاپ می‌شود. برای تهیه مطالب این کتاب مطالعات زیادی داشتم و سفری 20 روزه به شمال کشور زادگاه این شهید داشتم و با خانواده‌اش مصاحبه کردم. از طرفی سفری هم به اصفهان داشتم تا با همرزمان این شهید بزرگ گفتگو کنم. مطالب این کتاب هم در حال ویرایش نهایی هستند.

وی ادامه داد: کتاب دیگرم درباره یکی از قهرمانان گمنام جنگ است که شخصیت بی‌نظیر و خدمات خارق‌العاده‌ای داشته است. این شهید،‌ سیداکبر هاشمی است که مسئول اطلاعات عملیات لشگر امام حسین‌ (ع) بود و به قول شهید حسین خرازی خودش یک لشگر بود. او پیش از انقلاب آموزش‌های تکاوری دیده بود و از نیروهای کارکشته نظامی بود که در عملیات بدر به شهادت رسید.

بزرگ‌پور گفت: کتاب مربوط به شهید هاشمی، به صورت خاطره داستان است و به خواسته خانواده‌اش مسئولیت تهیه آن را به عهده گرفتم. در حال حاضر 70 درصد متن کتاب آماده است اما هنوز در حال انجام مصاحبه‌های لازم برای اطلاعات بیشتر هستم.