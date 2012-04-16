علیرضا بزرگپور وافی، نویسنده و محقق دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول تحقیق درباره رابطه شهید چمران با ارتش هستم. تا به حال در این زمینه 25 جلد کتاب پیدا کردهام که البته تنها 3 جلد از این تعداد، کتابهای اصلی و مهم هستند و باقی عناوین تکراری و رونوشت از یکدیگر هستند.
وی افزود: ارتباط شهید چمران با ارتش، ورودش به میان ارتشیان و همراهی این دو گروه با هم از موضوعاتی هستند که در این تحقیق به آنها خواهم پرداخت. به عنوان مثال حماسههای آزادسازی سوسنگرد و پاوه با همراهی ارتشیان زمان شاه و نیروهای گاردی انجام شد. یک سری از نیروهای بیکارشده ارتش از قبل از انقلاب بودند که شهید چمران با آنها حرف زد و آنها را جذب نیروهای ارتش کرد.
این محقق در ادامه گفت: نیروهای ارتش شاه از نظر نظامیگری بینظیر بودند چون آموزشهای خاصی دیده بودند و شهید چمران هم با درایت خود نگذاشت این نیروها بسوزند. مصطفی چمران معتقد بود شهادت برای همه است. او در ادامه گروهی از غیرنظامیها را معرفی کرد و این نیروهای ارتشی و گاردی آنها را آموزش دادند. جالب بود که برای آزادسازی پاوه، شهید چمران اعلام کرد که 45 نفر نیرو میخواهم و این نیروهای ارتشی به قدری با او همراه شده بودند که 90 نفر با او همراه شدند.
بزرگپور وافی گفت: نتیجه این پروژه تحقیقاتی که سفارش انتشارات معارف جنگ است، در قالب یک کتاب گردآوری میشود که در حال حاضر تایپ شده و از تایپ برگشته است. فعلا مشغول غلط گیری و ویرایش آن هستم و باید تا آخر هفته آن را تحویل بدهم.
نویسنده کتاب «میگ و دیگ» افزود: کتاب دیگری که در دست کار دارم، زندگینامه شهید حسین قاسمی خلبان هوانیروز است. این کتاب به سفارش سازمان ایثارگران تهیه و چاپ میشود. برای تهیه مطالب این کتاب مطالعات زیادی داشتم و سفری 20 روزه به شمال کشور زادگاه این شهید داشتم و با خانوادهاش مصاحبه کردم. از طرفی سفری هم به اصفهان داشتم تا با همرزمان این شهید بزرگ گفتگو کنم. مطالب این کتاب هم در حال ویرایش نهایی هستند.
وی ادامه داد: کتاب دیگرم درباره یکی از قهرمانان گمنام جنگ است که شخصیت بینظیر و خدمات خارقالعادهای داشته است. این شهید، سیداکبر هاشمی است که مسئول اطلاعات عملیات لشگر امام حسین (ع) بود و به قول شهید حسین خرازی خودش یک لشگر بود. او پیش از انقلاب آموزشهای تکاوری دیده بود و از نیروهای کارکشته نظامی بود که در عملیات بدر به شهادت رسید.
بزرگپور گفت: کتاب مربوط به شهید هاشمی، به صورت خاطره داستان است و به خواسته خانوادهاش مسئولیت تهیه آن را به عهده گرفتم. در حال حاضر 70 درصد متن کتاب آماده است اما هنوز در حال انجام مصاحبههای لازم برای اطلاعات بیشتر هستم.
نظر شما