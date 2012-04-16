باران خواب را از چشمان تبریز شست

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون میزان رطوبت هوای تبریز 94 درصد و دمای هوا 11درجه سانتی گراد است.

شاهرخ حسنعلی زاده افزود: سرعت باد در منطقه هشت کیلومتر بر ساعت است و شرایط جوی فعلی موجود از جنوب شرق استان وارد شده و پیش بینی می شود در برخی مناطق آذربایجان شرقی شاهد شرایط جوی نیمه آفتابی و آفتابی و در برخی مناطق بارش باران همراه رعد و برق باشیم.

وی در تشریح شرایط جوی استان تا خرداد ماه امسال نیز گفت: تنها درجنوب غرب استان و در شهرهای ملکان، مراغه و بناب کاهش بارندگی نسبت به بلند مدت پیش بینی می شود.

حسنعلی زاده با اعلام اینکه در سال 90 در شهرهای ملکان، بناب و مراغه خشکسالی شدید حاکم بود، افزود: در مدت یاد شده کلیبر و خداآفرین ترسالی متوسط را تجربه کردند.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به اینکه برای اعلام دقیق میزان بارشها و شرایط خشکسالی نیازمند افزایش ایستگاه های هواشناسی هستیم، راه اندازی چهار ایستگاه خودکار در هوراند، زنوز، سیه رود و خاروانا را ضروری دانست.

وی با اعلام اینکه فعالیت ایستگاه خداآفرین به صورت آزمایشی شروع شده است،گفت: ایستگاه هواشناسی صوفیان هم به زودی راه اندازی می شود.

حسنعلی زاده با اعلام افزایش 16 درصدی بارش های استان در سال 90 نسبت به بلند مدت، گفت: میزان بارندگی ها در شش ماهه اول سال زراعی جاری (مهر تا اسفند 90) 2.3 درصد نسبت به بلند مدت کاهش داشت.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: سیاست این اداره کل در راستای پاسخگویی به نیازهای جهاد کشاورزی، محیط زیست و مدیریت بحران، تجهیز و گسترش ایستگاه های هواشناسی است.