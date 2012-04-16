به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اسناد و مدارک موجود و گزارش کارشناسان رسمی دادگستری تعداد شرکت های اصلی گروه امیر منصور آریا از دو شرکت به ثبت رسیده در سال 1380 به 57 شرکت در سال 1390 افزایش یافته است .

فعالعیت اقتصادی این گروه تا سال 84 روندی آرام را طی کرده اما از این سال و همزمان به ورود این گروه به حوزه خصوصی سازی فعالیت آنها گسترش قابل توجه ای یافت که نشان از فعالیتی سازمان یافته داشت.

رشد ثبت شرکت ها همزمان با ورود به خصوصی سازی

سال 82 اعضای این گروه هفت شرکت را به ثبت رساندند. تا سال 84 نیز روند ثبت شرکت ها در این گروه متوقف شد اما پس از ورود به حوزه خصوصی سازی و خرید سهام سه کارخانه بزرگ، طی یک سال تعداد شرکت ها از هفت به 16 شرکت افزایش یافت. به طورمیانگین در سال 85 آنها هر 40 روز یک شرکت را به ثبت رساندند.

ثبت 57 شرکت اصلی توسط گروه آریا

این روند دوباره از سال 85 تا 88 دوباره روندی آرام را طی کرد. اما از سال 88 دوباره ثبت شرکت ها از سوی اعضای این گروه روندی افزایشی پیدا کرد و طی سال های 88 تا 90 تعداد شرکت ها از 32 به عدد 57 رسید.

فعالیت 60 شرکت کاغذی

حال آنکه به گفته کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر این 57 شرکت اصلی تعداد 60 شرکت دیگر نیز توسط گروه امیرمنصور آریا به ثبت رسیده که فقط کاغذی بوده و هدف از ثبت آنها اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی و انجام معاملات صوری داخلی گروه بوده است.

گردش مالی مه آفرید

از سوی دیگر بررسی ها نشان داد که گردش حساب خسروی در طی سال های اخیر 31 هزار و 386 میلیارد ریال بوده که نشان از آن دارد که وجوه حاصل از گشایش ها به جای صرف در تولید ،مصرف شخصی شده است.

همچنین دو هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات در دفاتر گروه ثبت نشده و پولهای دریافتی بابت تسهیلات به حساب مه آفرید و شرکت امیر منصور آریا ریخته می شد.

گروه ملی فولاد در دوره مه آفرید متضرر شد

در حالی که برخی متهمان و وکلای آنها مدعی هستند در دوره فعالیت مه آفرید در گروه ملی فولاد این گروه رشد قابل توجه ای در سود دهی داشته است بررسی های کارشناسان نشان می دهد هنگامی که مه آفرید سکان هدایت گروه ملی فولاد را در دست گرفت میزان بدهی گروه ملی 650 میلیارد تومان بود که این میزان تا تاریخ 31 شهریور 90 به سه هزار و 200 میلیارد تومان بدهی افزایش یافت.

دانه های تسبیح مه آفرید

مه آفرید همچنین برای پیش برد اهداف خود از مشاورانی بهره می گرفت که هرکدام اطلاعات خوبی در حوزه های فعالیت او داشتند. مدیران برخی بانک ها،افراد بازنشسته اطلاعاتی ، امنیتی و قضائی و برخی نمایندگان مجلس و معاونان وزرا از دانه های تسبیحی بودند که مه آفرید نقش نخ آن را داشت و از آنها در پیوندهای خود استفاده می کرد.

