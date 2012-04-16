موافقت وزارت بهداشت با سختی کار آزمایشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد صاحب الزمانی در مراسم روز آزمایشگاهیان در هتل المپیک افزود: سال گذشته نامه ای در رابطه با سختی کار آزمایشگاهیان به امضای دکتر صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی به معاونت ریاست جمهوری نوشتیم و طی آن درخواست کردیم آزمایشگاههای تشخیص طبی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرد.

وی با اشاره به ارجاع نامه از معاونت ریاست جمهوری به وزارت بهداشت، گفت: در خرداد ماه سال 90 بود که معاونت ریاست جمهوری به وزارت بهداشت نامه نوشت و از آنها خواستند که نظر تخصصی خودشان را در این رابطه اعلام کنند.

صاحب الزمانی با بیان اینکه وزارت بهداشت نظر موافق خود در رابطه با سختی کار آزمایشگاهیان را در 27 اسفند سال 90 به معاونت ریاست جمهوری اعلام کرده است، ادامه داد: قطعا این موضوع برای به اینکه به قانون تبدیل شود، زمان خواهد برد.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی در ادامه به موضوع ثبت روز آزمایشگاهیان در تقویم رسمی کشور اشاره کرد و افزود: در نامه ای که به امضای دکتر صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به رئیس جمهوری نوشتیم، درخواست کردیم روز آزمایشگاهیان که مصادف با میلاد حکیم سید اسماعیل جرجانی است، در شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت برسد و در تقویم رسمی کشور قرار بگیرد.

وی در ادامه به فعالیت حدود 5 هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان آزمایشگاه مرجع سلامت و تجهیزات پزشکی، بتوان بر کیتها و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها نظارت بیشتری صورت بگیرد.