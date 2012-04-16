برگزاری نشست "غنی سازی دستگاه اندیشه راهبردی برای رمزگشایی از آینده"

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد‌رضا صفا، دبیر علمی گروه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مؤسسه آموزش عالی حوزوی اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این گروه و فعالیت هایش گفت: این گروه از آبان ماه سال گذشته تشکیل شد و هدف از تشکیل آن تحقق مطالبه و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود.

وی افزود: این گروه بیشتر در حوزه پژوهش در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کار می کند، در این عرصه با تشکیل گروه علمی که از اساتید مختلف این حوزه که مرتبط با بحث های نظریه پردازی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشند گرد هم جمع شدند و با تشکیل جلسات منظمی که گذاشتند نظام مسائل و فرآیند تدوین و تحقیق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را بررسی کردند.

صفا در ادامه سخنانش اظهار کرد: تاکنون یک نشست با موضع ماهیت اسلامی پیشرفت در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد که عطالله رفیعی آناتی در این نشست به محور ماهیت اسلامی پیشرفت یعنی اصل پیشرفت از منظر اسلام ‌پرداخت که ماهیتا الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به چه معنی است، با توجه به مبانی فلسفی اسلام، پیشرفت را تحلیل کرد و تمایز آنرا با توسعه بررسی ‌کرد.

وی اظهار داشت: نشست دیگری با عنوان غنی سازی دستگاه اندیشه راهبردی برای رمزگشایی از آینده بناست فردا 29 فروردین ماه با سخنرانی دکتر حمیدرضا فرتوک زاده و دکتر جواد وزیری و نقادی حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی و دکتر عادل پیغامی برگزار خواهد شد.

یادآور می شود، این نشست عصر فردا 29 فروردین ماه از ساعت 17:30 تا 19:30 با حضور صاحب نظران در این حوزه و تنی چند از علما، دانش جویان و دانش پژوهان، در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس قم، بلوار 15 خرداد(شاه سید علی)، خیابان شهید میثمی برگزار می شود.