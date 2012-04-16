اندوخته های موسیقی اصیل ایران را حفظ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سریر ضمن بیان این مطلب در دیدار نوروزی هنرمندان موسیقی که در خانه هنرمندان برگزار شد ضمن خوش آمد گویی به هنرمندان حاضر در جلسه گفت : خیلی خوشحالم که هنرمندان موسیقی را کنار هم می بینم و از سوی تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل خانه موسیقی این حضور را ارج می نهم.

وی در ادامه افزود: در سایه تعامل و گفتگو هنرمندان به ویزه هنرمندان فعال در عرصه موسیقی است که یک اثر شکل می گیرد و با گذشت زمان رنگ جاودانگی و خاطره به خود می گیرد از همین رو معتقدم که این گردهم جمع شدن ها نه تنها به خلق موسیقی اصیل ایرانی کمک می کند بلکه در نتیجه گفتگوهایی از این دست می توان به راه های حفظ و اشاعه این هنر ارزشمند دست یافت.

عضو هیات مدیره خانه موسیقی در ادامه صحبت های خود با اشاره به این نکته که از این پس نشست اعضای خانه موسیقی یکشنبه هرماه برگزار می شود گفت: طبق قراری که از قبل داشتیم بنا داریم یکشنبه اول هر ماه گردهم آییم و از سایر هنرمندان هم می خواهم که با حضور خود به تشدید این دوستی ها کمک کنند.

این آهنگساز در پایان افزود : یکی از نتایج مثبت برگزاری این نشست ها کشف استعدادهای ناب جوانان است که به درستی باید ظرفیت و پتانسیل های موجود در آنها را دریافت و کمک کرد تا این جوانان به درستی متولد و در مسیر درستی هدایت شوند.

پس از پایان صحبت های محمد سریر دو نوازی تار و تنبک توسط دو نوازنده جوان پانیذ مجاهدنیا و شایان یزدی اجرا شد .

لازم به ذکر است در این نشست هنرمندان بسیاری از اهالی موسیقی حضور داشتند که بعد از پایان نشست در حیاط خانه موسیقی به بحث و مبادله نظر پیرامون مسائل مختلف هنر موسیقی پرداختند.