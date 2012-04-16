محاکمه "قصاب نروژ" به اتهام قتل 87 شهروند/ یک نگرانی خانواده قربانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محاکمه "آندرس برینگ برویک" که در تیرماه سال گذشته با قساوت تمام 87 شهروند نروژی را در دو عملیات ترویستی به قتل رسانده بود آغاز شد.

برویک در تاریخ 31 تیرماه سال گذشته در ابتدا اقدام به بمب گذاری در مقابل دفتر نخست وزیر نروژ کرد و سپس با عزیمت به جزیره ای در نزدیکی اسلو به سوی جوانان حزب حاکم این کشور آتش گشود که در نتیجه این دو عملیات 87 نفر کشته شدند.

"آندرس برینگ برویک"

برویک همچنین در اعترافات خود اعلام کرده که قصد ترور"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را داشته و از اینکه نتوانسته افراد بیشتری را به قتل برساند ناراحت است.

پیش از آغاز محاکمه برویک، رسانه های نروژی اعلام کردند که خانواده های قربانیان نگران این نکته هستند که جلسه محاکمه وی بجای پرداختن به اتهامات این قاتل خطرناک به محلی برای ترویج افکار نژادپرستانه او تبدیل شود.

گفته می شود وی در وب سایت ها، بنیادگرایی مسیحی را تبلیغ می کرد. این جوان 32 ساله که از وی به عنوان یک بنیادگرای مسیحی یاد می شود دارای روحیات ضد اسلامی و چند فرهنگ گرایی است و نوشته های وی در وبلاگ و صفحه فیس بوک به خوبی این روحیات را به تصویر می کشد.

تصویری از جنایات سال گذشته نروژ

به گفته کارشناسان نروژی، وقوع چنین حادثه ای که خونین ترین فاجعه انسانی در نروژ پس از جنگ جهانی دوم است و دست داشتن یک جوان بومی نروژ در آن، نشانگر رشد تروریسم در داخل این کشور است.

این جوان که "آندرس برینگ برویک" نام دارد دارای اعتقادات تند مذهبی بوده و به شدت به سلاح علاقه دارد و پیش ازانجام حملات ترویستی به کشاورزی اشتغال داشت و مدتی نیز عضو دومین حزب بزرگ نروژ بود.