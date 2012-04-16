زلزله 4 ریشتری بجنورد را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی چهار در مقیاس درونی ریشتر ساعت 8 و 52 دقیقه و 21 ثانیه صبح دوشنبه 28 فروردین بجنورد مرکز خراسان شمالی را لرزاند.

مرکز این زمین لرزه که در ساعت 8 و 52 دقیقه و21 ثانیه دوشنبه به وقوع پیوست شمال شرق شوقان گزارش شده است.

برپایه این خبر مرکز سطحی این زمین لرزه در عرض شمالی 37/37 و طول شرقی 09/57 در مرکز لرزه نگاری قوچان وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشکاه تهران به ثبت رسیده است.

خراسان شمالی از کانون های زمین لرزه در کشور به شمار می‌آید.

تاکنون خبری از میزان خسارات یا تلفات این زمین لرزه گزارش نشده است.