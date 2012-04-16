طراحی آنتن های ماهواره های سنجش از راه دور توسط محققان کشور

سید یاسر محسنی از محققان این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: محققان یک شرکت دانش بنیان در پارک پردیس با طراحی و ساخت آنتن های سنجش از راه دور اقدام به دریافت تصاویر ماهواره ای در حوزه های هواشناسی و جغرافیایی کرده است.

وی با اشاره به پروژه های اجرا شده در این شرکت، خاطر نشان کرد: آنتن های تولید شده دارای گیرنده هایی است که می تواند اطلاعات و داده های ارسالی از سوی ماهواره های تصویر برداری را دریافت کنند و با وضوح مختلف آن را پردازش کند.



محسنی با بیان اینکه این آنتن ها اطلاعات مورد نیاز را دریافت و به اپراتور ارسال می کنند، یادآور شد: تصاویر ارسالی از سوی ماهواره های سنجش از راه دور در باندها و طیفهای مختلف دریافت و با پردازش آن به دستگاه های بهره بردار ارسال می شود.



وی با اشاره به پروژه های اجرا شده در این شرکت، خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه ها موفق به طراحی و ساخت آنتن گیرنده 6 متر شدیم که قابلیت ردگیری ماهواره های سنجشی که در حد فاصل ایتالیا تا چین و شمال روسیه تا آفریقای شمالی عبور می کنند را دارد.

وی افزود: آنتن های 2.5 متر و 1.6 متر از دیگر دستاوردهای این شرکت است.



محسنی از کاربردی شدن این آنتن ها در مراکز تخقیقاتی خبر داد و اظهار داشت: این تصاویر در حوزه هایی چون صنایع نفت، معدن، نیرو، پایش منابع طبیعی و جنگلها و پایش زمینی کاربرد دارد.