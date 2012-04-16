  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۴۱

اختصاصی مهر/

طراحی آنتن های ماهواره های سنجش از راه دور توسط محققان کشور

طراحی آنتن های ماهواره های سنجش از راه دور توسط محققان کشور

پژوهشگران پارک فناوری پردیس موفق به طراحی آنتن های گیرنده شدند که توانایی دریافت تصاویر ماهواره های سنجش از راه دور و پردازش تصاویر با وضوح مختلف را دارد.

سید یاسر محسنی از محققان این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: محققان یک شرکت دانش بنیان در پارک پردیس با طراحی و ساخت آنتن های سنجش از راه دور اقدام به دریافت تصاویر ماهواره ای در حوزه های هواشناسی و جغرافیایی کرده است.

وی با اشاره به پروژه های اجرا شده در این شرکت، خاطر نشان کرد: آنتن های تولید شده دارای گیرنده هایی است که می تواند اطلاعات و داده های ارسالی از سوی ماهواره های تصویر برداری را دریافت کنند و با وضوح مختلف آن را پردازش کند.
 
محسنی با بیان اینکه این آنتن ها اطلاعات مورد نیاز را دریافت و به اپراتور ارسال می کنند، یادآور شد: تصاویر ارسالی از سوی ماهواره های سنجش از راه دور در باندها و طیفهای مختلف دریافت و با پردازش آن به دستگاه های بهره بردار ارسال می شود.
 
وی با اشاره به پروژه های اجرا شده در این شرکت، خاطر نشان کرد: با اجرای این پروژه ها موفق به طراحی و ساخت آنتن گیرنده 6 متر شدیم که قابلیت ردگیری ماهواره های سنجشی که در حد فاصل ایتالیا تا چین و شمال روسیه تا آفریقای شمالی عبور می کنند را دارد.
 
وی افزود: آنتن های 2.5 متر و 1.6 متر از دیگر دستاوردهای این شرکت است.

محسنی از کاربردی شدن این آنتن ها در مراکز تخقیقاتی خبر داد و اظهار داشت: این تصاویر در حوزه هایی چون صنایع نفت، معدن، نیرو، پایش منابع طبیعی و جنگلها و پایش زمینی کاربرد دارد.
کد مطلب 1578014

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