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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

اولین نشست جنبش بیداری اسلامی در البرز برگزار شد

اولین نشست جنبش بیداری اسلامی در البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: اولین نشست جنبش بیداری اسلامی به همت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره کل امور زنان و خانواده استانداری البرز در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست جنبش بیداری اسلامی به همت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره کل امور زنان و خانواده استانداری البرز با حضور معاون سرمایه های اجتماعی این مرکز صبح دوشنبه در کرج برگزار شد.

 این نشست با دو محور جنبش بیداری اسلامی و همچنین آموزش آیین نامه ها و مقررات جدید سمن ها به مدیران کانونهای فرهنگی  برگزار شده است.

همچنین کارشناسانی از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای آموزش این مباحث به این نشست دعوت شده اند.

در این همایش بیش از 90 نفر از مدیران عامل کانونهای فرهنگی اجتماعی و سمن های استان البرز  شرکت کرده اند.

اولین نشست جنبش بیداری اسلامی و آموزش آیین نامه های جدید سمن ها تا ساعت 17 عصر امروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز ادامه دارد.

کد مطلب 1578018

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