اولین نشست جنبش بیداری اسلامی در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست جنبش بیداری اسلامی به همت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اداره کل امور زنان و خانواده استانداری البرز با حضور معاون سرمایه های اجتماعی این مرکز صبح دوشنبه در کرج برگزار شد.



این نشست با دو محور جنبش بیداری اسلامی و همچنین آموزش آیین نامه ها و مقررات جدید سمن ها به مدیران کانونهای فرهنگی برگزار شده است.



همچنین کارشناسانی از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای آموزش این مباحث به این نشست دعوت شده اند.



در این همایش بیش از 90 نفر از مدیران عامل کانونهای فرهنگی اجتماعی و سمن های استان البرز شرکت کرده اند.



اولین نشست جنبش بیداری اسلامی و آموزش آیین نامه های جدید سمن ها تا ساعت 17 عصر امروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز ادامه دارد.

