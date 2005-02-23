امروز در تاريخ

روزبزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي :



ملاقات علا و هندرسن :

تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي :

خواجه نصير الدين طوسي در يازدهم جمادي الاول سال 597 ه ق ديده به جهان گشود . نامش را محمد گذاردند و بعدها به القابي نظير نصير الدين ، محقق طوسي ، استاد البشر و خواجه شهرت يافت . وي پس از فراگيري مقدمات علوم در شهر طوس ، در نزد نورالدين علي بن محمد شيعي به فراگيري علوم مختلف پرداخت . محمد در شهر طوس به نزد استادش نصير الدين عبد الله بن حمزه لباس مقدس عالمان دين را به تن كرد و بعدها توانست كتاب قانون ابن سينا را نزد قطب الدين مصري شافعي بياموزد .وي پس از آن به ري شتافت و با دانشوران بزرگي چون ميثم بن علي ميثم بحراني محشور شد . او سپس به عراق رفت و در آنجا به تكميل يافته هاي علمي خود پرداخت . پس از آنكه اسماعيليان به عنوان فرقه اي موثر و سياسي فعاليت خود را در قلاع مختلف ايران آغاز نمودند ، خواجه را به سوي خويش خواندند . نصير الدين طوسي حدود 26 سال در قلاع اسماعيليه به سر برد و در اين دوران لحظه اي از تلاش هاي علمي خويش بازننشست . او در اين مدت كتاب هايي چون شرح اشارت ابن سينا ، تحرير اقليدس ، تولي و تبري و اخلاق ناصري را به رشته تحرير در آورد . خواجه همچنين پس از آنكه هلاكو خان مغول تاج و تخت اسماعيليلان را برچيد ، با تدبير و درايت عالمانه اش توانست از به آتش كشيده شدن كتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعه الموت به دست مغولان جلوگيري نمايد . او در سال 656 ه ق رصد خانه مراغه را تاسيس كرد و همچنين دست به تجهيز كتابخانه اين رصدخانه عظيم زد . خواجه در دوران تدريس خود شاگردان بسياري را نيز تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به علامه حلي ، قطب الدين شيرازي ، ابراهيم حموي جويني ، اثير الدين اوماني و مجد الدين طوسي اشاره كرد . خواجه عظيم الشان در علوم مختلف دوران خود در صدر علما قرار داشت . وي در رياضيات ، فلسفه ، كلام ، اخلاق و ادبيات از سرآمدان دهر بود و دوست و دشمن بر اين امر اذعان داشتند . غير از كتبي كه از آن ياد شد ، وي كتب مختلفي را به رشته تحرير در آورد كه از ميان آنها مي توان به قواعد العقايد ، اوصاف الاشراف ، تحرير اقليدس ، تحرير مجسطي ، اساس الاقتباس ، زيج ايلخاني ، اثبات الجواهر ، اثبات اللوح المحفوظ ، اشكال الكرويه ، شرح اصول كافي ، رساله اي در كليات طب و تجريد الهندسه اشاره كرد . آن عالم رباني سرانجام در سال 673 ه ق پس ا زعمري تلاش در جهت احياي علوم و معارف اسلامي ديده از جهان فروبست .در چنين روزي در سال 1331ه ش علا نخست وزير وقت ايران به ملاقات لوي هندرسن رفت و او را از مذاكراتي كه با هفت نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي در جريان بود مطلع كرد. اين نمايندگان معتقد بودند: افسران ارتش بايد از نخست وزير دستور بگيرند، دشمنان دكتر مصدق به دربار راه داده نشوند و تقسيم اراضي سلطنتي ميان رعايا متوقف گردد.علا يك مهره خود فروخته به بيگانه بود . همچنين در چنين روزي در سال 1331حسين مكي در يك تماس تلفني با حسين علا از او خواست كه شاه را از مصالحه با دكتر مصدق باز دارد.در همين روز در سال 1331 نه تن از نمايندگان فراكسيون نهضت ملي در منزل مصدق حاضر شدند و پيام شاه مبني بر پشتيباني از مصدق را به اطلاع وي رساندند.



در چنين روزي در سال 1357 حضرت امام خميني ره طي حكمي حجه الاسلام خلخالي را به تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي فراخواندند . متن حكم به اين شرح است :

جناب حجه الاسلام آقاي حاج شيخ صادق خلخالي دامت افاضاته

به جنابعالي ماموريت داده مي شود تا در دادگاهي كه براي محاكمه متهمين و زندانيان تشكيل مي شود حضور به هم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاكمه با موازين شرعيه حكم شرعي صادر كنيد .

روح الله الموسوي الخميني

( صحيفه نور ، ج6 ، ص 215)

اين حكم را مي توان نقطه آغازين تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي دانست . دادگاه انقلاب اسلامي پس از تصويب قانون اساسي به عنوان يكي از دادگاههاي بدنه دادگستري جمهوري اسلامي در آمد كه داراي صلاحيت ذاتي نسبت ديگر دادگاههاي دادگستري است .



آغاز عمليات والفجر 9 :





درچنين روزي در سال 1364 هجري شمسي عمليات والفجر 9 با رمز يا الله، يا الله، يا الله آغاز شد. از نيمه دوم سال 1364

ه ش زمينه هاي اصلي شدن جنگ در جبهه شمال بروز كرد و نخستين نبردي كه با اين هدف پنهان به اجرا در آمد والفجر نه بود . اين عمليات با هدف گشودن جبهه اي گسترده در منطقه سليمانيه و جلوگيري از تمركز ارتش عراق در منطقه عمليات والفجر هشت به اجرا در آمد و طي آن منطقه وسيعي آزاد شد كه در صورت تثبيت تاثير آن در سرنوشت جنگ محتمل بود . اما دو هفته بعد به دليل پاره اي نابساماني ها منطقه آزاد شده سقوط كرد . اين عمليات در منطقه عمومي سليمانيه وچوارتاي عراق با تك نيمه گسترده و به فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آغاز شد . در عمليات ياد شده دشمن بعثي بيش از 1500 كشته و زخمي و 134 نفر اسير داد . همچنين يك هواپيما ، يك بالگردان ، بيست تانك و نفر بر و نود نفربر از دشمن بعثي منهدم شدند .



عمليات نامنظم ظفر 6 :





درچنين روزي در سال 1366 هجري شمسي ، عمليات نامنظم ظفر 6 تحت فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در شرق استان كركوك آغاز شد . در نتيجه اين عمليات ارتفاعات گرده ناصر ، گرده مقبره ، گرده قالي ، گرده سو و ارتفاع 606 به تصرف نيروهاي اسلام در آمد . در اين حمله همچنين بيش از 220 نفر از نيروهاي عراق كشته و زخمي شدند . همچنين رزمندگان اسلام پس از تسلط بر پل مهم باصره سه پايگاه ديگر از جمله پادگان گردان مستقل پياده مكانيزه از سپاه يكم را به تصرف خود در آوردند و تعداد 100 تن از آنها را كشته و 20 نفر را به اسارت گرفتند . در محور شرق سنگاو نيز پايگاهها و مواضع عراق مورد تهاجم و ضربات سنگين سپاه اسلام قرارگرفت .



انفجار كشتي ستروما :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي ، هاگانا در اعتراض به مخالفت انگلستان با ورود مهاجران غير قانوني يهود به فلسطين و با هدف تحريك افكار عمومي و اجبار انگلستان به پذيرش مهاجرت تمامي يهوديان ، كشتي "ستروما" را با 769 مسافر منهدم و كليه سرنشينان آن را به قتل رساند .



استقلال ونزوئلا :

درچنين روزي در سال 1839 ميلادي ، ونزوئلا استقلال خود را اعلام كرد . ونزوئلا كشوري است در منطقه استوايي شمال آمريكاي جنوبي بين در ياي كاراييب و كشور برزيل . نژاد مردم آن سفيد و سرخ و دو رگه و زبان رايج در ميان آنان اسپانيولي است . بيشتر مردم اين كشور از مذهب كاتوليك پيروي مي كنند . نوع حكومت اين كشور جمهوري فدرال است . اين كشور مدت سه قرن تحت سلطه اسپانيا بود . ونزوئلادر سال 1499 توسط آلفونسو به دو نيمه شد . اين كشور در پانزدهم نوامبر سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



كشف آلومنيوم :

درچنين روزي در سال 1886 ميلادي ، مارتين هال شيميدان آمريكايي براي نخستين بار فلز آلومينيوم را كشف كرد.وي آلومنيوم را با ذوب مقداري كريوليت و انجام بر خي آزمايش هاي شيمايي به دست آورد .



نخستين تير بار :

در چنين روزي در سال 1884 هيرام ماكسيم دانشمند آمريكايي سلاح تير بار را اختراع كرد . اين سلاح در پي تكامل سلاحهاي جنگي تهيه شده بود و قادر به شليك ششصد گلوله در هر دقيقه بود .



قانوني شدن طلاق در فرانسه :

در چنين روزي در سال 1884 ميلادي ، طلاق در فرانسه قانوني شد. طلاق در حقوق فرانسه همواره و كمابيش با مخالفت كليساي كاتوليك روبرو بوده است . حقوق كانونيك در فرانسه نيز طلاق را مورد نكوهش قرار داده و آن را عملا از يد زوجين خارج مي ساخت . به نظر مي رسد حقوق كليسايي در اين حوزه از حقوق اسلامي عقب تر است . طلاق به عنوان يك ايقاع در حقوق اسلامي اگرچه همواره مورد نكوهش قرار گرفته است اما به عنوان يك تاسيس حقوقي در كلام فقها حضوري تام داشته است .



تولد نورمن ليندسي :

در چنين روزي در سال 1879 ميلادي نورمن ليدنسي هنرمند و نويسنده انگليسي به دنيا آمد .



تولد كارل ياسپرس :

در چنين روزي در سال 1883 ميلادي كارل ياسپر ، فيلسوف اگزيستانسياليست آلماني به دنيا آمد .كارل ياسپرس در رشته هاي حقوق و طب تحصيل كرد . او به روان پزشكي علاقه فراوان داشت وبه همين دليل مدتي به روانپزشكي مشغول شد . وي از سال 1930 ميلادي به تدريس فلسفه مشغول شد . او در همين اثنا افكار كيركهگارد فيلسوف اگزيستانسياليست را تبليغ مي كرد . انسان در عصر جديد ( 1933 ) و فلسفه ( 1932 ) عناوين مهمترين آثار اويند . ياسپرس جامعه صنعتي امروز را كه هدفش تامين سطح معيني از رفاه براي اكثريت هرچه بيشتر مردم است براي شخصيت انساني خطر ناك مي داند . او از خداوند به عنوان وجود متعالي نام مي برد و نقصان معرفت و محدوديت قدرت انسان را دليل وجود ناشناس غير قابل شناخت هستي فرض مي كند .



تولد ويكتور فلمينگ :

در چنين روزي در سال 1883 ميلادي فلمينگ فيلمساز مشهور آمريكايي به دنيا آمد . «بر باد رفته» عنوان مهمترين اثر اوست.



اعدام در صورت مسيحي نشدن :

در چنين روزي در سال 1514 ميلادي پادشاه اسپانيا ، به فرمانداران خود در نقاط مختلف در آمريكاي لاتين دستور دا د

كه چنانچه سرخپوستان مسيحي نشدند آنها را اعدام نمايند .



تولد اريش كستنر :

در چنين روزي در سال 1899 ميلادي اريش كستنر نويسنده آلماني به دنيا آمند . «اميل و كارآگاهان » و «خواهران غريب »

عناوين مهمترين آثار اويند . كستنر بيشتر در حوزه ادبيات كودك و نوجوان مشغول به فعاليت بود و در اين حوزه آثار در خشاني از خود به ياد گار نهاده است .



در گذشت جان كيتز :

كيتز شاعر رومانتيك انگليسي در چنين روزي در سن 25 سالگي در گذشت .



در گذشت آلكسي تولستوي :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي آلكسي تولستوي شاعر و نويسنده روس در سن 62 سالگي در گذشت . آلكسي در سال 1883 ميلادي ديده به جهان گشود .وي براي كودكان كشورش آثار بسياري را خلق كرده است كه از ميان آنها مي توان به تزار ايوانويچ، طوفان، طلاي سفيد، مرگ ايوان مخوف، عجايب، سوروچي، آنسوي ولگا، در جنگ، غارتگران، نان، پطر اول، شورش ماشين ها، در عذاب، كودكي نيكيتا، خواهران ايليتا ، طلاي سياه، صبح غم انگيز، عقاب و جفت او و سال هاي سخت اشاره كرد .



پايه گذاري حزب فاشيست :





در چنين روزي در سال 1919 ميلادي بينتو موسوليني حزب فاشيست را در اين كشور پايه گذاري كرد .



محافظت همه جانبه از كوبا :

در چنين روزي در سال 1963 ميلادي ، سران شوروي سابق به دليل وجود علقه هاي ايدئولوژيك ميان دو كشور كوبا و شوروي و همچنين محافظت همه جانبه ازاين كشور در برابر آمريكا اعلام كرد كه هرگونه حمله نطامي به كوبا را به شدت پاسخ خواهد داد .



گذر از تانزانيا :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي نيروهاي آلماني از گذر گاه تانزانيا گذر كردند .



سقوط دولت بيتار :

در چنين روزي در سال 1966 ميلادي بر اثر يك كودتاي نظامي در سوريه دولت بيتار پايان يافت .



سنگين ترين حمله به ويتنام :

در چنين روزي در سال 1967 ميلادي نيروهاي آمريكايي سنگين ترين حمله خود را عليه ويتنام در جنگ ويتنام آغاز كردند .



نخستين آسمان خراش :

در چنين روزي در سال 1797 نخستين آسمان خراش در انگلستان ساخته شد . اروين كلانس معمار انگليسي نخستين آسمانخراش دوازده طبقه اي را ساخته است .



روزملي گينه :

در چنين روزي در سال 1970 ميلادي حكومت كشور گينه جمهوري شد . به همين دليل همه ساله چنين روزي در اين كشور به عنوان روز ملي گرامي داشته مي شود . گينه كشوري است نيمه كوهستاني در غرب منطقه استوايي آفريقا در ساحل اقيانوس اطلس بين ساحل عاج و سنگال . مساحت آن 245857 كيلومتر مربع است . نژاد مردم اين كشور سياه و زبان رايج ميان آنان فرانسوي و محلي است . بيشتر اهالي اين كشور پيرو دين اسلام اند . حكومت اين كشور از نوع جمهوري و نظامي است . اين كشور در سال 1958 از فرانسه مستقل و در دوازددهم دسامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



روز ملي برونئي :

همه ساله چننين روزي به عنوان روز برونئي در اين كشور گرامي داشته مي شود . برونئي كشوري است در جنوب شريقي آسيا . نوع حكومت اين كشور سلطنتي است وبيش از نود و پنج در صد از مردم آن مسلمان اند . برونئي به دليل داشتن منابع گاز و نفت فروان يكي از ثروتمند ترين كشور هاي جهان به شمار مي رود به گونه اي كه اقتصاد دانان توليد ناخالص ملي اين كشور را يكي از بالاترين «جي ان پي » هاي دنيا تلقي مي كنند . سلطان اين كشور نيز به عنوان يكي از ثروتمند ترين مردان جهان شناخته شده است .



روز ملي گويان :

گويان در چنين روزي در سال 1970 ميلادي جمهوري شد . همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در اين كشور گراني داشته مي شود .گويان كشوري است نيمه جلگه اي در منطقه استوايي شمال آمريكاي جنوبي ، بين سورينام و ونزوئلا . مردم اين سرزمين سفيد ، سرخ ودو رگه هستند و زبان رايج در ميان آنان انگليسي است . دين اكثريت آنان نيز مسيحيت است . نوع حكومت در گويان جمهوري است . اين كشور در سال 1966 از انگلستان مستقل شد و در بيستم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



حمله به شام :





در چنين روزي در سال 1799 ناپلئون بناپارت پس از تحريك هاي عثماني مبني بر جنگ با فرانسه ، به سوريه ( شام ) حمله كرد و تا مدتي نيز به فتوحاتي كثير دست يافت اما پس از اين مرحله بادفاع سنگين ترك ها از منطقه عثماني به كشور خود عقب نشيني كرد .